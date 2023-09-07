يقدم موقع eBay أداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم المنتجات من الصور

كشفت شركة eBay عن أداة ذكاء اصطناعي جديدة تسمح للبائعين بإنشاء قوائم كاملة للمنتجات بمجرد تحميل صورة. تهدف الشركة إلى تبسيط عملية البيع للتجار الجدد الذين قد يجدون صعوبة في تقديم جميع التفاصيل اللازمة. تستخدم الأداة الصور المقدمة من البائعين لملء المعلومات تلقائيًا مثل عنوان المنتج والوصف والفئة والتفاصيل الأخرى ذات الصلة التي قد يرغب المشترون المحتملون في معرفتها.

على الرغم من أن موقع eBay معروف بقوائم منتجاته المتنوعة وغير المتسقة في بعض الأحيان، إلا أن استخدام القوائم التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحقيق المزيد من الاتساق والاكتمال لمعلومات العنصر. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العديد من البائعين على المنصة يستجيبون بشكل كبير لأسئلة المشتري، مما يضيف لمسة شخصية ويساعد في توضيح أي شكوك.

إن أداة الإنشاء القائمة على الصور هذه ليست أول مشروع لشركة eBay في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. في السابق، كانت الشركة تقدم نسخة مبسطة من الأداة التي تنشئ أوصاف المنتج بناءً على مدخلات البائع. ومع ذلك، فقد تلقت هذه النسخة السابقة انتقادات لأنها تنتج نصًا منخفض الجودة. أبلغ المستخدمون أن الوصف الذي تم إنشاؤه غالبًا ما يفتقر إلى معلومات مفيدة ويحتوي على لغة مبتذلة. وفي بعض الحالات، تم حذف التفاصيل المهمة التي قد يرغب المشترون المحتملون في معرفتها، مما قد يؤدي إلى شكاوى المشترين.

على الرغم من فوائدها المحتملة، فمن المهم للبائعين مراجعة القوائم التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتعديلها لضمان الدقة والملاءمة. تهدف الأداة إلى مساعدة البائعين في عملية الإدراج، لكن التدخل البشري والاهتمام بالتفاصيل يظل أمرًا بالغ الأهمية.

بشكل عام، تُظهر أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ eBay لإنشاء قوائم المنتجات من الصور نتائج واعدة في جعل تجربة البيع أكثر كفاءة. ومع ذلك، يجب على البائعين توخي الحذر وإجراء التعديلات اللازمة لضمان دقة القوائم وجودتها.