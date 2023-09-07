يقدم موقع eBay أداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم المنتجات من الصور

تطلق eBay أداة جديدة للذكاء الاصطناعي لبائعي السوق يمكنها إنشاء قائمة منتجات تلقائيًا باستخدام صورة واحدة فقط. يمكن للأداة، المتوفرة على تطبيق eBay لنظام التشغيل iOS وقريبًا لنظام Android، إنشاء عنوان ووصف وتاريخ إصدار المنتج وحتى اقتراح الفئة والفئة الفرعية وقائمة الأسعار وتكلفة الشحن بناءً على الصورة. تعد هذه الأداة جزءًا من جهود eBay لدمج الذكاء الاصطناعي في عملية البيع، بعد تقديم أوصاف كتالوج المنتجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وأداة إزالة الخلفية لإدراج الصور.

تهدف الأداة إلى مواجهة التحدي الذي يواجهه البائعون لأول مرة في كثير من الأحيان، والمعروف باسم مشكلة "البداية الباردة". يشعر العديد من البائعين الجدد بالإرهاق من كمية المعلومات المطلوبة لإنشاء قائمة تنافسية، وتأمل شركة eBay أن تتمكن أداة الذكاء الاصطناعي هذه من القضاء على حاجة البائعين إلى إدخال المعلومات يدويًا. ومع ذلك، أعرب بعض البائعين على موقع eBay منذ فترة طويلة عن مخاوفهم بشأن دقة وجودة الأوصاف التي ينشئها الذكاء الاصطناعي. تم تقديم شكاوى حول أوصاف مضللة وحتى غير صادقة، ويجادل البائعون بأن النص الناتج متكرر ومطول ويفتقر إلى التفاصيل المهمة.

إن اعتماد eBay القوي للذكاء الاصطناعي في نظامه الأساسي يميزه عن الأسواق الأخرى. قدمت Shopify مؤخرًا أوصاف المنتجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في حين قامت أمازون بنشر ملخصات المراجعات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تختبر أمازون أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء عناوين وأوصاف ونقاط لمنتجات محددة. ومع ذلك، فإن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ eBay، على عكس الأدوات الأخرى، تقوم بإنشاء قوائم مباشرة من الصور. على الرغم من بعض الشكوك بين البائعين، تعتقد شركة eBay أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل بشكل كبير من الاحتكاك ويحول عملية الإدراج، مما يجعلها أسهل وأكثر متعة للبائعين.

مصادر:

تك كرانش،

مدونة إيباي,

مجتمع رديت /r/Flipping,

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