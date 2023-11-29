الأسئلة المتكررة

اكتشف العلماء أن يوم الأرض يمكن أن يمتد إلى 25 ساعة

توصل العلماء في جامعة ميونيخ التقنية (TUM) إلى اكتشاف مذهل يتحدى فهمنا لدوران الأرض. خلافًا للاعتقاد الشائع، قد لا يكون طول اليوم على الأرض دائمًا 24 ساعة. في الواقع، يمكن أن تمتد في النهاية إلى 25 ساعة. يلقي هذا البحث الرائد ضوءًا جديدًا على ديناميكيات كوكبنا.

ركز فريق TUM أبحاثهم على سرعة دوران الأرض ووجدوا أنها غير متسقة. ويلعب التركيب غير المتجانس للأرض، والذي يتكون من خليط من المواد الصلبة والسوائل، دورًا مهمًا في هذه التقلبات.

ولقياس دوران الأرض، قام العلماء بتعزيز الليزر الحلقي الموجود في المرصد الجيوديسي ويتزل. يعمل هذا الليزر المتطور في غرفة مضغوطة مصممة خصيصًا مدفونة تحت الأرض. وباستخدام أشعة الليزر والمرايا، يكتشف الجهاز بدقة التغيرات في سرعة دوران الأرض. تشير الترددات المتقلبة بين شعاعي الليزر إلى أي تغييرات. على سبيل المثال، عند خط الاستواء، حيث تدور الأرض بمعدل 15 درجة في الساعة، يسجل الليزر الحلقي ترددًا محددًا.

ومن خلال قياسات دقيقة، يستطيع العلماء الآن إزالة عدم التماثل المتأصل في تصميم الجهاز وحساب التأثيرات المنهجية باستخدام خوارزمية تصحيحية. تتيح لهم هذه التقنية الرائعة قياس دوران الأرض إلى تسعة منازل عشرية مذهلة، أي ما يعادل جزءًا من المللي ثانية كل يوم.

ومن الجدير بالذكر أن طول يوم الأرض يتطور مع مرور الوقت. في عصر الديناصورات، كان اليوم يستمر 23 ساعة فقط، وقبل 1.4 مليار سنة، كان مجرد 18 ساعة و41 دقيقة. تشير التوقعات إلى أنه خلال 200 مليون سنة، يمكن أن يمتد اليوم إلى 25 ساعة. تؤكد هذه التغيرات التدريجية في دوران الأرض على أهمية القياسات المتقدمة.

وبينما نتأمل هذه النتائج المهمة، يظل من غير المؤكد من أو ماذا سيشهد على هذه التغييرات في المستقبل البعيد. ومع ذلك، فمن الواضح أن فهمنا لدوران الأرض مستمر في التطور، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها العلماء للكشف عن أسرارها.

1. ما هو طول اليوم على الأرض؟

يُعتقد عمومًا أن اليوم على الأرض يبلغ 24 ساعة؛ ومع ذلك، فإن البحث الأخير الذي أجراه العلماء في جامعة ميونيخ التقنية (TUM) يشير إلى أنه يمكن أن يمتد في النهاية إلى 25 ساعة.

2. ما الذي يسبب التقلبات في دوران الأرض؟

تُعزى التقلبات في دوران الأرض إلى التركيبة غير المتجانسة للكوكب، وهي عبارة عن مزيج من المواد الصلبة والسوائل المختلفة. تؤثر هذه الاختلافات في التركيب على سرعة دوران الأرض.

3. كيف يقيس العلماء دوران الأرض؟

يستخدم العلماء في TUM ليزرًا حلقيًا محسّنًا موجودًا في المرصد الجيوديسي Wettzell لقياس دوران الأرض. يعمل هذا الليزر في غرفة مصممة خصيصًا مدفونة تحت الأرض، ويكشف بدقة الاختلافات في سرعة الدوران من خلال تحليل الترددات بين شعاعي الليزر.

4. ما مدى دقة قياسات دوران الأرض؟

من خلال المعايرة الدقيقة واستخدام الخوارزمية التصحيحية، يستطيع العلماء في TUM قياس دوران الأرض إلى تسعة منازل عشرية مثيرة للإعجاب. ويعادل هذا تباينًا يبلغ حوالي جزء من المللي ثانية كل يوم.

5. كيف تغير طول يوم الأرض مع مرور الوقت؟

تشير البيانات المتطورة إلى أن طول اليوم على الأرض قد زاد تدريجياً مع مرور الوقت. في عصر الديناصورات، كان اليوم يستمر 23 ساعة فقط، وقبل 1.4 مليار سنة، كان مجرد 18 ساعة و41 دقيقة. وتشير التوقعات إلى أنه في المستقبل قد يمتد اليوم إلى 25 ساعة خلال 200 مليون سنة تقريبًا.

6. ما أهمية فهم دوران الأرض؟

يعد فهم دوران الأرض أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء نماذج مناخية دقيقة، والتنبؤ بظواهر الطقس مثل ظاهرة النينيو، والحصول على نظرة ثاقبة لديناميكيات كوكبنا. تمكن القياسات المتقدمة لدوران الأرض العلماء من تحسين نماذجهم وإجراء تنبؤات أكثر دقة.