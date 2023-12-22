كشف الرقصة الغامضة في قلب الأرض

لقد أثارت العمليات الداخلية لنواة الأرض اهتمام العلماء منذ فترة طويلة، وقد ألقت دراسة حديثة ضوءًا جديدًا على تحركاتها الغامضة. في أعماق كوكبنا، مختبئًا تحت طبقات الصخور المنصهرة، لا يدور اللب فحسب، بل يتذبذب أيضًا، مما يخلق رقصة رائعة تحدث كل 8.7 سنوات تقريبًا.

إن لب الأرض، وهو عبارة عن كرة حديدية صلبة أكبر من بلوتو، كثيف بشكل لا يصدق. وعلى الرغم من أنها تتكون من الحديد المنصهر، إلا أن الضغط الهائل في مركزها يضغطها إلى شكل صلب. عندما يبرد اللب وينمو ويدور، فإنه يطلق الحرارة، مما يتسبب في اهتزاز المعدن السائل الموجود في اللب الخارجي. تولد هذه الحركة مجالًا مغناطيسيًا يُعرف باسم "الدينامو" الذي يحمي كوكبنا من الطقس الشمسي.

كشفت أحدث الأبحاث عن العوامل الكامنة وراء الحركة المتذبذبة لقطبي الأرض. من خلال دراسة الحركة القطبية والتغيرات في دوران الأرض، اكتشف العلماء أن ميل واختلال اللب الداخلي مع الوشاح يساهم في التذبذب. والمثير للدهشة أن الميل، عند 0.17 درجة فقط، كان أقل بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

أشارت هذه النتائج أيضًا إلى اختلاف محتمل في الكثافة داخل اللب نفسه، بالإضافة إلى تغير أكثر حدة في الكثافة عند حدود اللب والوشاح. ويعتقد العلماء أن هذه العوامل قد تؤثر على تدفق اللب الخارجي وبالتالي تشكيل المجال المغناطيسي للأرض.

يعد فهم هذه الحركات المعقدة أمرًا بالغ الأهمية، حيث أن التحولات الطفيفة في القلب يمكن أن يكون لها تأثير على السطح. تساهم الاختلافات في دوران الأرض الناتجة عن حركات النواة في الانحرافات الطفيفة عن يوم مثالي مكون من 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن النواة تغير اتجاه دورانها كل ست سنوات تقريبًا، مما يؤثر بشكل أكبر على طول اليوم.

في حين أن الأعمال الداخلية لنواة الأرض لا تزال غامضة، فإن هذه الدراسة تقربنا خطوة واحدة من كشف أسرارها. ومع تقدم التكنولوجيا والفهم الأعمق، يمكننا أن نتوقع المزيد من الاكتشافات المذهلة حول القوى الخفية التي تشكل كوكبنا.