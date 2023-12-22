ميل الأرض: الكشف عن أسرار النواة الداخلية للكوكب

ملخص: كشف بحث جديد عن روتين متذبذب غريب داخل قلب الأرض، مما يسلط الضوء على أقطاب الكوكب. من خلال تحليل الحركة القطبية والتغيرات في دوران الأرض، اكتشف العلماء أن ميل النواة الداخلية، إلى جانب محورها المنحرف قليلاً مع الوشاح، يتسبب في حدوث التذبذب كل 8.5 سنوات. تشير النتائج أيضًا إلى تحول محتمل في الكثافة عند الحدود بين اللب والوشاح، مما قد يؤثر على تدفق اللب الخارجي وتشكيل المجال المغناطيسي للأرض.

بينما يتعمق العلماء في ألغاز قلب الأرض، تستمر الاكتشافات الرائعة في إعادة تشكيل فهمنا للعمل الداخلي للكوكب. أحدث الأبحاث المنشورة في Nature Communications، تكشف عن روتين متذبذب غريب يضيف طبقة أخرى إلى الرقصة المعقدة التي تحدث تحت أقدامنا.

وعلى عكس الانطباع الأقل كثافة الذي يعطيه مركز الأرض اللزج، فإن اللب الداخلي عبارة عن كرة حديدية صلبة، أكبر من بلوتو. على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير بديهي، إلا أن هذه الكرة الصلبة تدور باستمرار وتظهر روتينًا متذبذبًا يشبه فقدان القمة لتوازنها. هذه الظاهرة الرائعة، التي تحدث كل 8.5 سنة تقريبًا، ناجمة عن ميل اللب الداخلي ومحوره المنحرف مع الوشاح.

يتحدى هذا الاكتشاف النماذج الجيوديناميكية السابقة، التي افترضت ميلًا بمقدار 10 درجات. وبدلا من ذلك، فإن الميل الذي لوحظ في أحدث الأبحاث هو مجرد 0.17 درجة. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى تحول محتمل في الكثافة عند الحدود بين اللب والوشاح، وتشير إلى وجود تفاوت في الكثافة داخل اللب نفسه. يمكن لهذه العوامل أن تؤثر على تدفق اللب الخارجي، مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل المجال المغناطيسي للأرض.

إن فهم خصوصيات قلب الأرض أمر في غاية الأهمية، حيث أن الاختلافات الطفيفة في تحركاتها يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على سطح الكوكب. على سبيل المثال، يؤثر التحول في اتجاه دوران النواة كل ست سنوات على طول أيامنا. تعتبر هذه الحركات الداخلية، المرتبطة بشكل معقد بالمعادن السائلة المتموجة في النواة الخارجية وتوليد المجال المغناطيسي الواقي، أساسية لاستدامة الحياة على الأرض.

في حين أن جوهر الأرض لا يزال عالمًا يكتنفه الغموض، فإن هذه الدراسة الجديدة تقربنا من كشف عملياته المعقدة. ومع تقدم التكنولوجيا وفهمنا، يمكننا أن نتوقع أن نشهد المزيد من الاكتشافات الجذابة التي تعمق فهمنا للقوى الخفية التي تشكل عالمنا.