رؤية جديدة للقلب الداخلي للأرض تكشف عن اختلافات غير عادية في الميل والكثافة

ألقت دراسة رائدة أجراها علماء الجيولوجيا من جامعة ووهان ضوءا جديدا على الأعمال الداخلية الغامضة في قلب الأرض. ومن خلال تحليل التغيرات الدقيقة في طول يوم الأرض وحركة قطبيها، اكتشف فريق البحث تذبذبات دورية داخل النواة الداخلية للكوكب، تحدث كل 8.5 سنة تقريبًا.

ما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارة للاهتمام هو الكشف عن ميل طفيف بين اللب الداخلي والوشاح، يبلغ قياسه 0.17 درجة فقط. وهذا يعني أن نصف الكرة الشمالي الغربي من اللب الداخلي للأرض يمتلك كثافة أعلى، وهي ظاهرة سبق أن أشارت إليها البيانات الزلزالية.

يمثل هذا الاكتشاف تقدمًا كبيرًا في فهمنا لأعمق طبقات الكوكب. وتمتد الآثار المترتبة على ذلك إلى ما هو أبعد من أبحاث الجيوديناميكية، حيث إنها توفر أداة جديدة لتفسير المظاهر السطحية المرتبطة بالسلوك الأساسي.

يظل الجزء الداخلي من كوكبنا لغزًا يتوق العديد من العلماء إلى حله. نحن نعلم أن قلب الأرض يتكون من كرة من المعدن المنصهر، واللب الداخلي عبارة عن كرة حديدية صلبة ساخنة يبلغ قطرها حوالي 2,450 كيلومترًا (1,520 ميلًا). عندما يبرد اللب الداخلي وينمو تدريجيًا، فإنه يولد حرارة تساهم بشكل كبير في الدينامو الدوامي في اللب الخارجي.

يسخر اللب الخارجي، وهو سائل دوار ومحمل، الطاقة الميكانيكية لإنتاج المجال المغناطيسي الذي يحمي الأرض من الإشعاع، والهروب الجوي، والرياح الشمسية. وبطبيعة الحال، فإن الباحثين مفتونون بالنواة، والنواة الداخلية، والخصائص التي يمكن أن تؤثر على الحياة على سطح الكوكب.

من المستحيل قياس اللب بشكل مباشر، مما يجعل العلماء يعتمدون على الملاحظات غير المباشرة من السطح. بينما نعتبر فترة الدوران ثابتة، يواجه الكوكب تغيرات طفيفة ناجمة عن التحولات الداخلية. على سبيل المثال، كشفت الأبحاث الحديثة أن قلب الأرض يغير اتجاه دورانه كل ست سنوات، مما يؤثر على طول اليوم.

وفي عام 2019، اكتشف دينغ وزملاؤه دورية منفصلة في حركة أقطاب الأرض، مما يشير إلى احتمالية التذبذب داخل النواة الداخلية لدورة مدتها 8.7 سنوات. بناءً على هذه الملاحظة، قام آن ودينغ بالتحقيق في التغيرات في دوران الأرض التي تدعم هذه الدورية، وأكدا ذلك في النهاية. وسمحت لهم قياساتهم الدقيقة برسم خريطة للخصائص المميزة للنواة الداخلية المسؤولة عن هذه الظواهر.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت عن ميل قدره 0.17 درجة بين اللب الداخلي والوشاح، مما يشير إلى اختلال في محاور دورانهما. على مدار 8.5 سنوات، تدور هاتان الكرتان حول محاور مختلفة قليلاً، مما يتسبب في تأثير "متذبذب" مميز. علاوة على ذلك، تشير البيانات إلى تغير حاد في الكثافة أكثر من المتوقع عند الحدود بين النوى الداخلية والخارجية، مع توزيع غير متساو للكثافة في النواة الداخلية بين نصفي الكرة الأرضية.

تقدم هذه النتائج آثارًا لفهم ديناميكيات اللب الخارجي للسائل ودوره في توليد المجال المغناطيسي للأرض. ومع استمرار توسع معرفتنا وتحسن التكنولوجيا، سيسعى العلماء جاهدين للكشف عن التعقيدات الغامضة في قلب كوكبنا والتأثير العميق الذي تحدثه على سطح العالم.

وقد نُشرت نتائج البحث مؤخرًا في مجلة Nature Communications، مما يعزز أهميتها في الأوساط الأكاديمية العلمية الجيولوجية.