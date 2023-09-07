كن متقدمًا في اللعبة مع التطبيقات المصاحبة للويب والتطبيقات المصاحبة لـ EA Sports 24 Ultimate Team

إذا كنت من عشاق EA Sports FC ولا يمكنك انتظار إصدار الإصدار الأحدث، EA Sports 24، فسوف يسعدك معرفة أن تطبيق الويب والتطبيق المصاحب سيكونان متاحين قريبًا لتزويدك السبق في بناء فريق Ultimate Team الخاص بك.

يوفر تطبيق الويب، الذي يمكن الوصول إليه من خلال متصفح على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac أو الجهاز المحمول، طريقة ملائمة لإدارة فريقك وضبط التكتيكات وشراء الحزم والمشاركة في سوق الانتقالات، كل ذلك من خلال جهازك الخاص. وفي الوقت نفسه، يتيح لك التطبيق المصاحب، المتوفر لأجهزة iOS وAndroid، القيام بكل هذا أثناء التنقل.

على الرغم من أن EA Sports لم تعلن عن تاريخ إصدار رسمي لتطبيق الويب، إلا أنه يمكننا التكهن بناءً على الإصدارات السابقة. في السنوات السابقة، تم توفير تطبيق الويب قبل حوالي تسعة أيام من الإصدار الرسمي للعبة. مع إصدار الوصول المبكر لـ EA Sports 24 المقرر في 22 سبتمبر، يمكننا أن نتوقع أن يكون تطبيق الويب متاحًا في الأسبوع الذي يبدأ في 18 سبتمبر تقريبًا.

للوصول إلى تطبيق الويب، ما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام حساب EA الخاص بك، والذي يتضمن تسجيل الدخول إلى PlayStation أو Xbox. إذا لم يكن لديك حساب EA، يمكنك إنشاء حساب على موقع EA Sports الرسمي. من ناحية أخرى، يمكن تنزيل التطبيق المصاحب مجانًا من متجر تطبيقات Apple أو متجر Google Play. قد تحتاج إلى حذف الإصدار السابق من Companion App قبل تنزيل الإصدار الجديد.

على الرغم من أن تطبيقات الويب والتطبيقات المصاحبة تسمح لك بإدارة فريق Ultimate Team الخاص بك، فمن المهم ملاحظة أنك لن تتمكن فعليًا من لعب المباريات على هذه التطبيقات. ومع ذلك، يمكنك البدء في بناء فريقك، واستكشاف الميزات الجديدة، والتعرف على التطورات التي تم تقديمها في EA Sports 24.

تاريخ الإصدار الرسمي للعبة EA Sports 24 في جميع أنحاء العالم هو 29 سبتمبر 2023. ومع ذلك، إذا طلبت الإصدار النهائي من اللعبة مسبقًا أو كان لديك عضوية EA Play، فيمكنك الاستمتاع بالوصول المبكر بدءًا من 22 سبتمبر 2023. سيمنحك الإصدار القياسي من اللعبة أو الحصول على عضوية EA Play وصولاً مبكرًا محدودًا، عادةً ما يكون إصدارًا تجريبيًا مدته عشر ساعات لأعضاء EA Play، بينما يتمتع أعضاء EA Play Pro على الكمبيوتر الشخصي بوصول مبكر غير محدود.

لذا، استعد للغوص في عالم EA Sports 24 Ultimate Team وابدأ في بناء فريق أحلامك بمساعدة تطبيق الويب والتطبيقات المصاحبة. ترقبوا المزيد من الأخبار والتحديثات مع اقتراب تاريخ الإصدار.

مصادر:

- رياضة إيى أيه - علامة تجارية لإلكترونيك آرتس