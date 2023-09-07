مستقبل معرض E3 موضع تساؤل مع إنهاء وكالة الفضاء الأوروبية الشراكة مع ReedPop

أصبح مستقبل معرض الترفيه الإلكتروني (E3)، وهو معرض صناعة ألعاب الفيديو الشهير، غير مؤكد مرة أخرى حيث أنهت جمعية برامج الترفيه (ESA) شراكتها مع ReedPop، الشركة التي كانت تساعد في تنشيط الحدث.

تشتهر شركة ReedPop بتنظيم فعاليات مثل PAX وEGX وC2E2، وقد تم الاستعانة بها من قبل وكالة الفضاء الأوروبية للمساعدة في إعادة تصور التجربة الشخصية في E3. ومع ذلك، تم إلغاء خطط E3 2023 في النهاية قبل بضعة أشهر من الموعد المحدد، مما يشير إلى أن الشراكة بين ReedPop وESA لم تكن ناجحة.

في بيان لموقع GamesIndustry.biz، أعرب الرئيس التنفيذي ورئيس وكالة الفضاء الأوروبية ستانلي بيير لويس عن تقديره لشراكة ReedPop وجهودهم للجمع بين الصناعة والمشجعين من خلال الأحداث المختلفة. ومع ذلك، ذكر أيضًا أن وكالة الفضاء الأوروبية تستكشف طرقًا لتطوير صناعة ألعاب الفيديو وتقديم خدمة أفضل لها من خلال E3، وتقييم جميع جوانب الحدث، من التنسيق إلى الموقع.

يبدو أن هذا القرار يؤكد ادعاء سابق صادر عن لجنة السياحة بمدينة لوس أنجلوس بأن خطط E3 2024 وE3 2025 في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس قد تم إلغاؤها. ومع ذلك، يشير بيان Pierre-Louis وتقرير GamesIndustry.biz إلى أن E3 2024 وE3 2025 لم يتم إلغاؤهما بالكامل. لا يزال هناك احتمال أن يقام الحدث في عام 2024 ولكن في موقع مختلف، بينما تفيد التقارير أن وكالة الفضاء الأوروبية تعمل على إعادة اختراع كاملة لمعرض E3 لعام 2025.

لقد شكل جائحة كوفيد-19 أيضًا تحديات كبيرة أمام عودة E3 إلى مجدها السابق. لقد واجه الحدث صعوبات في التكيف مع الظروف المتغيرة والقيود التي فرضها الوباء. ومع ذلك، فإن مراقبي الصناعة والمشجعين على حد سواء ينتظرون بفارغ الصبر المزيد من الأخبار حول مستقبل E3 وكيف ستستمر في تشكيل صناعة ألعاب الفيديو.

مصادر:

– GamesIndustry.biz