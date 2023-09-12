يقدم Drop إصدارات مطورة من لوحات المفاتيح الميكانيكية Ctrl وAlt وShift

كشفت شركة Drop، الشركة المصنعة للوحة المفاتيح الميكانيكية التي استحوذت عليها شركة Corsair مؤخرًا، عن الإصدارات الجديدة من لوحات المفاتيح الشهيرة، بما في ذلك Alt V2 وCtrl V2 وShift V2. تأتي هذه النماذج الجديدة مع تحسينات مختلفة لتحسين الأداء والتوافق.

أحد التحسينات الهامة هو إضافة دعم للمفاتيح ذات الخمسة سنون بدلاً من المفاتيح ذات الثلاثة سنون. يتيح هذا التحسين للوحات المفاتيح أن تكون متوافقة مع مجموعة واسعة من مفاتيح ما بعد البيع خارج الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الطرازات الجديدة الآن رسميًا برنامج التخصيص VIA، مما يوفر للمستخدمين أداة قوية لتعديل إعدادات لوحة المفاتيح الخاصة بهم.

لتحسين صوتيات لوحات المفاتيح، أضافت Drop طبقات إضافية من الرغوة إلى بنائها. يساعد هذا في تقليل الصدى وإنشاء صوت أكثر إرضاءً أثناء الكتابة. كما تمت ترقية المثبتات المسؤولة عن الحفاظ على ثبات المفاتيح الكبيرة، مثل شريط المسافة، لتحسين جودة الصوت.

لا تزال لوحات المفاتيح تتميز بهيكل من الألومنيوم، ويتم توجيه المفاتيح في اتجاه "مواجه للشمال"، مما يسمح بنقل الضوء بشكل أفضل عبر المفاتيح. ومع ذلك، قد يحد هذا الاتجاه قليلاً من توافق غطاء المفاتيح بعد البيع.

يقدم Drop تكوينات مختلفة للوحات المفاتيح. يمكن شراؤها كلوحات مفاتيح معدة مسبقًا أو كمجموعات أساسية للمستخدمين الذين يفضلون استخدام المفاتيح وأغطية المفاتيح الخاصة بهم. يتوفر Alt V2 وCtrl V2 مع حافظات رفيعة المستوى ومنخفضة المستوى، مما يسمح للمستخدمين باختيار المظهر الجمالي المفضل لديهم.

ومن المثير للاهتمام أن Drop يقدم أيضًا المكونات التي تمت ترقيتها كترقيات ما بعد البيع لأصحاب Ctrl وAlt وShift الحاليين الذين لا يرغبون في شراء لوحة مفاتيح جديدة تمامًا.

بشكل عام، توفر هذه الإصدارات الجديدة من لوحات المفاتيح Ctrl وAlt وShift مجموعة من التحسينات، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق. بفضل التوافق المحسن للمفاتيح، ودعم البرامج القابلة للتخصيص، والصوتيات المحسنة، توفر لوحات المفاتيح هذه خيارًا مقنعًا لعشاق لوحة المفاتيح الميكانيكية.

مصادر:

- جون بورتر. تم تجديد لوحات المفاتيح CTRL وALT وSHIFT الخاصة بـ Drop بتحديثات V2. الحافة.