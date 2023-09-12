تقدم Drop إصدارات محسنة من لوحات المفاتيح CTRL وALT وSHIFT لتجربة كتابة مرتفعة

كشفت شركة Drop، الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية القائمة على المجتمع، مؤخرًا عن إصدارات مطورة من لوحات المفاتيح الشهيرة CTRL وALT وSHIFT. تشتهر لوحات المفاتيح هذه، التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2018 وأصبحت منذ ذلك الحين الأكثر مبيعًا، بخيارات التخصيص والبناء عالي الجودة. تتميز متغيرات V2 الجديدة من لوحات المفاتيح هذه بأداء محسّن، وتخميد صوت محسّن، وخيارات تبديل جديدة، مما يوفر تجربة كتابة فائقة للمستخدمين.

إحدى التحسينات الملحوظة في لوحات المفاتيح CTRL وALT وSHIFT V2 هي ترقيات المثبت. تعمل مثبتات Drop Phantom المثبتة على اللوحة على تحسين الصوت الذي تنتجه مفاتيح التعديل الأكبر حجمًا، مما يؤدي إلى تجربة لوحة مفاتيح محسنة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز لوحات المفاتيح هذه الآن بتخميد الصوت المحسن مع إضافة طبقات إسفنجية متميزة متعددة في جميع أنحاء لوحة المفاتيح. يتضمن ذلك المواد الرغوية مثل إسفنجة Poron للعلبة العلوية، ورغوة التبديل IXPE، ورغوة مقبس Poron hotswap، ورغوة Poron للعلبة السفلية، والتي تساهم جميعها في الحصول على صوت وأداء فائقين أثناء الكتابة.

قدم Drop أيضًا خيارات تبديل جديدة للوحات المفاتيح V2. يمكن للمستخدمين الاختيار بين مفاتيح Gateron Yellow KS3 الخطية أو مفاتيح اللمس Drop Holy Panda X Clear. علاوة على ذلك، بالنسبة لأولئك المهتمين ببناء لوحة المفاتيح الخاصة بهم، يقدم Drop نسخة مجردة بدون مفاتيح.

لقد أصبح التخصيص أسهل مع برنامج Keyboard Configurator الجديد من Drop، والذي يوفر واجهة سهلة الاستخدام لزيادة تخصيص LED. كما تأتي لوحات المفاتيح V2 مزودة بقدرات إضاءة محسنة، وذلك بفضل تكامل مجموعة الشرائح STM32. يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بدعم أسرع وأسهل لأحدث ميزات QMK والاختيار من بين 50 نمطًا جديدًا لمصابيح LED باستخدام المفاتيح السريعة الموجودة على لوحة المفاتيح.

فيما يتعلق بالتوافق، قام Drop بتوسيع الدعم لـ VIA وQMK، مع دعم VIAL في وقت لاحق من هذا العام. تقدم لوحة المفاتيح SHIFT V2 أيضًا خيارًا جديدًا للون الأسود.

على الرغم من هذه الترقيات، تحتفظ لوحات المفاتيح CTRL وALT وSHIFT V2 بالصفات الكلاسيكية التي جعلتها شائعة جدًا. ولا تزال مصنوعة من مواد الألومنيوم المستخدمة في صناعة الطائرات، مما يوفر بناء عالي الجودة. تضمن مصابيح LED المواجهة للشمال إضاءة ساطعة وحيوية، خاصة للمستخدمين الذين لديهم مجموعات أغطية مفاتيح لامعة.

أعرب جيف هولوف، الرئيس التنفيذي لشركة Drop، عن حماسه للوحات المفاتيح التي تمت ترقيتها، مشيرًا إلى أنها تمثل قفزة إلى الأمام في التصميم والأداء والوظائف مع الحفاظ على الصفات المحبوبة لأسلافها.

تتوفر الآن لوحات المفاتيح CTRL وALT وSHIFT V2 للشراء على موقع Drop الإلكتروني، بأسعار تتراوح من 140 دولارًا إلى 250 دولارًا للإصدارات المجمعة بالكامل. يمكن أيضًا للعملاء الذين يمتلكون الإصدارات الأصلية من لوحات المفاتيح هذه شراء مجموعات ترقية لتحسين طرازاتهم الحالية.

في الختام، توفر لوحات المفاتيح CTRL وALT وSHIFT V2 المحسنة من Drop تجربة كتابة لا مثيل لها مع ترقيات المثبت، وتخفيف الصوت المحسن، وخيارات التبديل الجديدة. تجمع لوحات المفاتيح هذه بين الصفات الكلاسيكية والميزات المبتكرة للارتقاء بأي إعداد مكتبي.

مصادر:

– PRNewswire (المقالة المصدر، لم يتم توفير عنوان URL)