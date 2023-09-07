UPS تحصل على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لتحليق طائرات بدون طيار خارج خط البصر

حصلت شركة UPS على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لتحليق طائراتها بدون طيار خارج خط البصر، مما يمثل إنجازًا مهمًا لطموحاتها في توصيل الطائرات بدون طيار. ويعني هذا التصريح أن طائرات UPS بدون طيار يمكنها الآن الطيران لمسافات أطول للوصول إلى وجهات التسليم الخاصة بها.

في السابق، كانت طائرات UPS بدون طيار تتطلب إشرافًا بصريًا من شخص على الأرض لضمان الملاحة الآمنة عبر السماء. وبموافقة إدارة الطيران الفيدرالية، ستقوم UPS بتركيب نظام رادار أرضي لمراقبة المجال الجوي بحثًا عن مشكلات محتملة في الحركة الجوية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الطيار عن بعد متاحًا للتعامل مع أي حالات قد تنشأ.

وأعرب أندرياس رابتوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة Matternet، المزود للطائرات الرباعية M2 التي تستخدمها UPS، عن اعتقاده بأن هذه الموافقة ستساهم بشكل كبير في توسيع خدمات توصيل الطائرات بدون طيار عبر الولايات المتحدة. ويرى أنها خطوة مهمة نحو جعل توصيل الطائرات بدون طيار جزءًا شائعًا من الحياة اليومية.

في عام 2019، أطلقت UPS شركة UPS Flight Forward، وهي شركة تابعة للطائرات بدون طيار تركز على تطوير خدمات التوصيل الجوي. إن تصريح إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بالطيران خارج خط الرؤية يفتح فرصًا جديدة لخدمة توصيل الطائرات بدون طيار الخاصة بشركة UPS في الأشهر والسنوات المقبلة.

بدأت UPS وMatternet شراكتهما في عام 2019 من خلال توصيل الإمدادات الطبية إلى مواقع في فلوريدا. لقد عززوا تعاونهم بشكل أكبر في عام 2021 عندما استخدمت UPS طائرات بدون طيار M2 لتوصيل لقاحات كوفيد-19 إلى مركز طبي في ولاية كارولينا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، أجروا عمليات تسليم تجريبية للأدوية الموصوفة من شركة CVS Health إلى المقيمين في مجتمع التقاعد في فلوريدا.

يأتي هذا التطور الأخير في أعقاب الإعلان عن شراكة بين شركة Wing المتخصصة في التوصيل بالطائرات بدون طيار وWalmart لتوصيل الطلبات بالطائرات بدون طيار في منطقة دالاس فورت وورث. يمكن لطائرات Wing بدون طيار الوصول إلى العملاء الموجودين على بعد ستة أميال من المتجر، بهدف توصيل العناصر مثل الوجبات السريعة والبقالة والضروريات المنزلية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في غضون 30 دقيقة.

مصادر:

– إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)

– أندرياس رابتوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة Matternet

- يو بي إس

- جناح

- وول مارت