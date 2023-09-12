ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% عند الظهر، مع ارتفاع قطاعي الطاقة والمالية

أظهر مؤشر داو جونز الصناعي مرونة حيث قلص خسائره المبكرة وارتفع بنسبة 0.1٪ ظهر يوم الثلاثاء. ومع ذلك، لم يستعيد المؤشر بعد المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا، وهو مستوى فني مهم.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7%. ويكافح كلا المؤشرين للحفاظ على ثباتهما على متوسطهما المتحرك لمدة 50 يومًا.

ومن حيث أداء القطاع، حقق قطاعا الطاقة والمالية مكاسب، في حين كان قطاعا خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الأكثر انخفاضا. ويشير هذا إلى مشاعر مختلطة في السوق بين المستثمرين.

كان حجم التداول مرتفعًا في كل من بورصة نيويورك وناسداك مقارنة بنفس الوقت من يوم الاثنين، مما يشير إلى زيادة نشاط التداول.

وخالف مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة الاتجاه الأكبر وارتفع بنسبة 0.2%، وهي إشارة إيجابية للشركات الصغيرة في السوق.

وبالنظر إلى مؤشرات السوق الأخرى، ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 2٪ تقريبًا إلى 88.95 دولارًا للبرميل. وظل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات دون تغيير عند 4.28%.

وفيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية القادمة، من المتوقع أن يظهر تقرير التضخم لشهر أغسطس يوم الأربعاء زيادة سنوية بنسبة 3.6%، بعد 3.2% في يوليو. سيتم إصدار مبيعات التجزئة لشهر أغسطس يوم الخميس، جنبًا إلى جنب مع مؤشر أسعار المنتجين. ارتفعت مبيعات التجزئة لشهر يوليو بنسبة 0.7%، ولكن من المتوقع أن تنخفض إلى 0.2% في أغسطس. ومن المتوقع أيضًا أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين قراءة بنسبة 0.4% بعد قراءة يوليو التي بلغت 0.3%.

وفي أخبار أخرى، يتعامل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (الجمهوري من كاليفورنيا) مع احتمال وجود تهديد بإغلاق الحكومة مع عودة مجلس النواب من العطلة. وتتزايد المواعيد النهائية للتوصل إلى اتفاق بشأن فواتير التمويل الحكومي.

تشمل الأسهم الرئيسية في السوق اليوم شركة Apple، التي انخفضت بأكثر من 1٪ مع بقاء الأسهم تحت خط 50 يومًا. ارتفعت شركة Intel فوق منطقة الشراء بقاعدة مسطحة، كما ارتفعت شركة Caterpillar أيضًا بقاعدة مسطحة. سقطت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، مع بدء جلسة استماع في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة فيما يتعلق بالبحث على الإنترنت.

في الختام، أظهر مؤشر داو جونز الصناعي مرونة حيث تعافى من الخسائر المبكرة وارتفع بنسبة 0.1٪. ومع ذلك، واجه كل من مؤشري S&P 500 وNasdaq صعوبات في الحفاظ على ثباتهما عند متوسطهما المتحرك لمدة 50 يومًا. وكان أداء قطاعي الطاقة والمالية جيداً، في حين شهد قطاعا خدمات الاتصالات والتكنولوجيا تراجعاً. وينتظر المستثمرون التقارير الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تقرير التضخم وأرقام مبيعات التجزئة لشهر أغسطس. ويتعامل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أيضًا مع احتمال إغلاق الحكومة.