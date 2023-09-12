توصلت الدراسة إلى أن الناس أقل ثقة في الصداقات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي

كشفت دراسة حديثة أجراها أكاديميون في جامعة ولاية أوهايو أن الناس يشعرون بقدر أقل من الثقة في صداقاتهم عندما يكتشفون أن أصدقائهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل إليهم. شملت التجربة 208 مشاركين طُلب منهم التظاهر بأنهم أصدقاء لشخصية خيالية تدعى تايلور. تم توجيه المشاركين لإرسال رسائل إلى تايلور لطلب الدعم أو المشورة أو إجراء محادثة غير رسمية بخصوص سيناريوهات مختلفة.

بعد تلقي ردود من تايلور، تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات متساوية، مع إعطاء كل مجموعة تفسيرًا مختلفًا لكيفية قيام تايلور بتأليف الرسائل. تضمنت التفسيرات عدم استخدام تايلور لأي مساعدة، أو استخدام تايلور للذكاء الاصطناعي، أو حصول تايلور على المساعدة من إنسان آخر. ثم سُئل المشاركون عن مشاعرهم تجاه أساليب تايلور.

أشارت النتائج إلى أن الأفراد يفضلون أن يعتمد أصدقاءهم فقط على جهودهم الخاصة وعدم الاستعانة بأي مساعدة من طرف ثالث، سواء من الذكاء الاصطناعي أو من إنسان آخر. أعرب المشاركون عن قدر أقل من الرضا وزيادة عدم اليقين بشأن حالة صداقاتهم عندما اكتشفوا أن الذكاء الاصطناعي كان متورطًا في كتابة الرسائل. وفقًا لبينغجي ليو، المؤلف الرئيسي للدراسة، يقدر الناس الجهد المبذول في الحفاظ على الصداقة ويرون أن استخدام الذكاء الاصطناعي هو بمثابة اتباع طرق مختصرة، مما قد يؤثر سلبًا على العلاقة.

تتوافق هذه الدراسة مع الأبحاث السابقة التي أظهرت أن الناس يميلون إلى التفكير بشكل أقل في الآخرين إذا كانوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في المحادثات النصية بسبب الافتقار إلى الأصالة. وبينما أصبحت أدوات الكتابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أكثر شيوعاً في تطبيقات الاتصال المختلفة، إلا أن الدراسة تحذر من استخدامها للتواصل مع الأصدقاء. يحذر ليو من أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الصداقات يمكن أن يخلق الشك ويعطل الأصالة والصدق اللذين يعتبران ضروريين للعلاقات الصحية.

ونشرت التفاصيل الشاملة للدراسة ونتائجها في مجلة العلاقات الاجتماعية والشخصية. ويسلط البحث الضوء على أهمية الجهد الحقيقي والأصالة في الحفاظ على صداقات قوية وذات معنى، مع التأكيد على أن الراحة لا ينبغي أن تحل محل التفاعل الإنساني الصادق.

مصادر:

- الدراسة في جامعة ولاية أوهايو

– مجلة Sage Journal للعلاقات الاجتماعية والشخصية