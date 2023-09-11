جدل جديد حول التصنيف: هل يجب أن يحصل ليونيل ميسي على تصنيف 99 في EAFC؟

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، ضجة كبيرة منذ وصوله هذا الصيف. مع سجل مثير للإعجاب بلغ 11 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة في 11 مباراة فقط، قاد ميسي فريقه إلى النجاح في كأس الدوري. ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض الجدل حول تقييم لاعبه في مباراة EAFC.

حاليًا، حصل ميسي على تصنيف 90 في اللعبة، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المشجعين واللاعبين على حدٍ سواء. للمرة الأولى منذ عام 2007، لم يعد اللاعب الأعلى تقييمًا، حيث خسر هذا اللقب لصالح كريستيانو رونالدو. ردًا على ذلك، توجه حساب ألعاب الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى تويتر للتعبير عن رأيهم بأن ميسي يجب أن يحصل على تصنيف 99.

منذ انضمامه إلى إنتر ميامي، اكتسب وجود ميسي شعبية هائلة لفريق الدوري الأمريكي. وقد جذب هذا انتباه النجوم في الرياضات الأخرى وحتى المشاهير مثل ليبرون جيمس وسيلينا جوميز، الذين حضروا مباريات إنتر ميامي لإلقاء نظرة على أيقونة كرة القدم.

وفي مباراة الدوري الأمريكي الأخيرة ضد سبورتنج كانساس سيتي، والتي فاز بها إنتر ميامي بنتيجة 3-2، لم يكن ميسي حاضرا. ومع ذلك، كان تأثيره على الفريق لا يزال واضحًا حيث كان يراقب أداءهم وأرسل لهم رسالة تهنئة بعد المباراة. وشعر اللاعبون بغيابه، لكنهم أقروا بأن وجوده في الفريق يمنحهم الثقة والحافز لتقديم أفضل ما لديهم.

على الرغم من التزاماته مع النادي، إلا أن ميسي كان متفوقًا أيضًا على الساحة الدولية. لقد سجل هدف الفوز المذهل من ركلة حرة في المباراة الافتتاحية للأرجنتين في تصفيات كأس العالم FIFA ضد الإكوادور، ومن المتوقع أن يلعب دوراً رئيسياً في المباراة القادمة ضد بوليفيا.

في حين أنه ليس من غير المعتاد أن يرى اللاعبون انخفاضًا في تقييماتهم مع تقدم العمر، إلا أن الجدل حول تصنيف ميسي في EAFC لا يزال مستمرًا. يعتقد المشجعون وحساب الألعاب في MLS أنه يستحق تقييم 99، حيث يعرض مهاراته الاستثنائية وأدائه الأخير. يبقى أن نرى ما إذا كان مطورو اللعبة سيأخذون هذه التعليقات بعين الاعتبار للتحديثات المستقبلية.

مصادر:

– حساب الألعاب MLS

– مباراة سبورتنج كانساس سيتي ضد إنتر ميامي

- أداء ميسي في تصفيات كأس العالم

التعاريف:

- EAFC: EAFC هو اختصار لـ EA Football Club، الخدمة عبر الإنترنت والمجتمع الافتراضي لألعاب EA Sports.

- كأس الدوري: بطولة تضم فرقًا من دوري كرة القدم الرئيسي (MLS) وLiga MX، دوري كرة القدم الأول في المكسيك.