دومينوز بيتزا تتعاون مع Elephant لإعادة تصميم الطلب الرقمي

اختارت Domino's Pizza وكالة IPG الإبداعية Elephant لتجديد نظام الطلب الرقمي الخاص بها. الهدف من إعادة التصميم هو تحديث عملية الطلب وإظهار الابتكار والشخصية التي تتمتع بها علامة Domino التجارية. فاز Elephant بالعمل بعد مراجعة أجرتها شركة Pile & Company.

صرحت رئيسة Elephant Cara DiNorcia قائلة: "كانت Domino's دائمًا رائدة في هذه الفئة وفي طليعة الابتكار، خاصة في مجال التكنولوجيا حيث كانت رائدة في الطلب الرقمي. نحن نحب الشراكة مع العلامات التجارية الطموحة التي تتطلع إلى أن تصبح أفضل. إن العمل مع علامة تجارية مميزة مثل Domino's لإحداث تغيير حقيقي في تجربتها الرقمية هو بالضبط نوع التحدي المعقد الذي يحب فريقنا مواجهته."

تمثل طلبات Domino عبر الإنترنت أكثر من 80% من أعمالها التجارية، وكانت العلامة التجارية ترغب في التحديث بناءً على توقعات المستهلكين الناشئة لتجارب التجارة الإلكترونية. سوف تستخدم Elephant خبرتها في تجربة العلامة التجارية والمنتج لضمان تحسين نظام الطلب الجديد على العرض الحالي.

صرح كريستوفر توماس مور، المدير الرقمي لشركة Domino، "بينما تزدهر أعمالنا الرقمية ونقوم باستمرار باختبار تجربة المستخدم وتحسينها، فإننا نؤمن بأن تعزيز قدرات الطلب الرقمي لدينا هو أفضل استراتيجية لتحقيق النجاح المستمر، خاصة مع علاقة المستهلكين مع تطور التكنولوجيا." وأعرب مور عن إعجاب دومينوز بالأفكار الإبداعية التي قدمتها شركة إليفانت.

وأضاف الرئيس الرقمي لشركة Domino أيضًا، "لقد أدى الجمع بين الخبرة من كل من Elephant ووكالتنا المسجلة، Work In Progress، إلى تطوير رؤية واستراتيجية من شأنها الارتقاء بتجاربنا الرقمية، مما يجعل عملية طلب البيتزا المفضلة لديك أكثر سحرًا ".

تهدف الشراكة بين Domino's Pizza وElephant إلى إنشاء تجربة طلب رقمية محسنة وأكثر ابتكارًا لعملاء Domino.

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