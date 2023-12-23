إطلاق القمر الصناعي DOGE-1 يمهد الطريق لرالي العملات المشفرة

مع اقتراب إطلاق القمر الصناعي DOGE-1 المرتقب، يراقب المتحمسون للعملات المشفرة عن كثب ثلاثة رموز قد تشهد ارتفاعًا في القيمة. دعونا نلقي نظرة على هذه الرموز والعوامل التي يمكن أن تساهم في نموها.

دوجسوان (دوج)

بفضل ارتباطها المباشر بإطلاق القمر الصناعي، من الطبيعي أن تكون Dogecoin في طليعة اهتمام مجتمع العملات المشفرة. تبرز المهمة، التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في عام 2021، بسبب تمويلها بالكامل من خلال رموز DOGE. وقد أثارت حالة الاستخدام الواقعية هذه اهتمام حاملي عملة الدوجكوين، مما ساهم في الترقب المحيط بالحدث.

ومع اقتراب موعد الإطلاق، من المتوقع أن ترتفع أسعار دوجكوين استجابةً للإثارة المتزايدة. وعلى غرار الارتفاع الذي شهدناه عندما تم الإعلان عن المهمة لأول مرة، من المتوقع حدوث ارتفاع آخر في الأسعار بعد الإطلاق. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فقد يؤدي ذلك إلى دفع سعر DOGE إلى ما يتجاوز علامة 0.12 دولار. بالإضافة إلى ذلك، قد يشارك أيضًا شخصية Elon Musk المؤثرة، والذي يشار إليه غالبًا باسم "Dogefather"، أفكاره حول الإطلاق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار DOGE.

رمز GEC

تعد عملة GEC، الصادرة عن شركة Geometric Energy Corporation، عملة مشفرة أخرى من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في القيمة مع انطلاق القمر الصناعي DOGE-1. وقد حصل هذا الرمز المميز على دعم كبير تحسبًا للإطلاق، حيث بلغ سعره ذروته عند 2.79 دولارًا أمريكيًا وقيمة سوقية تصل إلى 30 مليون دولار أمريكي في الأسابيع الأخيرة.

يتم تداول GEC حاليًا عند 0.74 دولارًا أمريكيًا، مما يوفر فرصة فريدة للتراكم، خاصة إذا ارتفع سعره في الفترة التي سبقت الإطلاق. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، لا يزال الاهتمام بهذا الرمز ضعيفًا نسبيًا، حيث يتركز اهتمام المستثمرين في المقام الأول على الموافقة المحتملة على Bitcoin Spot ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

شي رمز

ينبع ظهور رمز Xi وشعبيته اللاحقة من تعيينه كطريقة الدفع الرسمية للإعلانات على القمر الصناعي DOGE-1. باعتباره الرمز الأصلي لبروتوكول XI، وهو عبارة عن تقنية دفاتر موزعة متخصصة في تمثيل البيانات في الفضاء، يحمل رمز Xi إمكانات كبيرة قبل الإطلاق وبعده.

ومع عدم توفر طريقة دفع بديلة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على رموز Xi مع اندفاع المعلنين للحصول عليها مقابل مدفوعات الإعلانات. اعتبارًا من الآن، أبلغت CoinMarketCap عن سعر Xi Token بقيمة 0.008334 دولارًا أمريكيًا وقيمة سوقية تبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي.

في الختام، أحدث إطلاق القمر الصناعي DOGE-1 القادم موجة من الإثارة داخل مجتمع العملات المشفرة. من المتوقع أن تشهد كل من Dogecoin وGEC Token وXi Token ارتفاعًا في القيمة مع اقتراب موعد الإطلاق. مع انتظار سوق العملات المشفرة بفارغ الصبر لهذه اللحظة المهمة، يستعد المستثمرون والمتحمسون لما يمكن أن يكون فصلًا حاسمًا في عالم العملات المشفرة.