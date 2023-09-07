قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي: حماية المستخدمين والحد من المحتوى غير القانوني على المنصات عبر الإنترنت

دخل قانون الخدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بهدف حماية حقوق المستخدمين وسلامتهم عبر الإنترنت وتقليل حجم المحتوى غير القانوني على منصات الإنترنت. وينطبق على جميع مقدمي خدمات الوساطة عبر الإنترنت، بما في ذلك موفري الوصول إلى الإنترنت ومسجلي أسماء النطاقات ومحركات البحث عبر الإنترنت وخدمات الاستضافة والمنصات عبر الإنترنت مثل الأسواق ومتاجر التطبيقات ومنصات الوسائط الاجتماعية.

يفرض قانون DSA التزامات متدرجة ومتناسبة على مقدمي الخدمات هؤلاء، مع التزامات تراكمية أكبر للمنصات الأكبر حجمًا. يمكن أن يؤدي خرق بدل الإقامة اليومي إلى فرض غرامات مادية تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات العالمية. يتمتع المستخدمون أيضًا بحق خاص في اتخاذ إجراء بشأن أي انتهاكات يواجهونها.

إن المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا (VLOPs) ومحركات البحث الكبيرة جدًا على الإنترنت (VLOSEs) والتي تصل إلى أكثر من 45 مليون مستهلك في أوروبا، عليها التزامات محددة نظرًا لحجمها وتأثيرها المحتمل على المجتمع. تتضمن VLOPs المعينة Amazon وApple AppStore وFacebook وGoogle Play وTwitter وYouTube والمزيد. تم تصنيف Bing وGoogle Search على أنهما VLOSEs.

بالنسبة لمقدمي خدمات الوساطة الآخرين عبر الإنترنت، هناك بعض الخطوات التالية الفورية. يجب على الشركات تحديد ما إذا كانت ضمن النطاق ووضع خطة للامتثال. بمجرد تطبيقه، يفرض قانون DSA التزامات أساسية مثل نشر تقارير سنوية حول الإشراف على المحتوى، وتحديد القيود المفروضة على المستخدمين، وتعيين نقاط اتصال للتواصل مع السلطات، وتوفير معلومات الاتصال اللازمة للمستخدمين.

أصبح لدى مقدمي خدمة الاستضافة الآن آلية إشعار وإزالة ويجب عليهم شرح الإجراءات المتخذة بشأن المحتوى غير القانوني. تتحمل المنصات عبر الإنترنت التزامات إضافية، بما في ذلك إنشاء آليات الشكاوى، والتعرف على المُبلغين الموثوق بهم، وفرض تدابير ضد الإشعارات المسيئة، وتعزيز الشفافية، وحماية الأطفال.

لدى الأسواق التزامات خاصة مثل فحص بيانات اعتماد البائع وتنفيذ تصميم الواجهة للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي. تواجه VLOPs وVLOSE التزامات جديدة مهمة، بما في ذلك تحديد وتخفيف المخاطر النظامية، والحفاظ على مستودع للإعلانات، وتطوير آلية الاستجابة للأزمات، والخضوع للتدقيق الخارجي، وتبادل البيانات مع السلطات والباحثين.

وفي حين أن المعايير الطوعية ومدونات قواعد السلوك ستدعم تنفيذ تحليل بدل الإقامة اليومي، فإن الإنفاذ النشط أمر بالغ الأهمية لتحقيق المصداقية. مع هدف DSA لحماية المستخدمين وتقليل المحتوى غير القانوني، يجب على مقدمي خدمات الوساطة عبر الإنترنت ضمان الامتثال وإعطاء الأولوية لسلامة المستخدم في الفضاء الرقمي.

التعاريف:

- قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA): قانون رقمي تاريخي في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حماية المستخدمين ومواءمة الالتزامات على منصات الإنترنت، والحد من المحتوى غير القانوني.

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