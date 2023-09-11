EA FC 24: خصومات ومدخرات الطلب المسبق

من المقرر إصدار EA FC 24، الإصدار التالي من سلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة، في 29 سبتمبر عبر جميع المنصات. ومع ذلك، هذه المرة، أسقطت EA Sports علامة "FIFA" لأول مرة في تاريخ السلسلة. اللعبة متاحة للطلب المسبق الآن، مما يتيح للاعبين فرصة توفير المال عند شرائهم.

يمكن للاعبين اختيار الطلب المسبق للعبة EA FC 24 على النظام الأساسي المفضل لديهم، بما في ذلك Nintendo Switch، وهناك إصداران مختلفان متاحان: Standard وUltimate. عادةً، تقدم EA Sports خصمًا عند الطلب المسبق لألعابها، وهذه المرة لا يختلف الأمر. ومع ذلك، فقد انخفضت الوفورات المحتملة قليلاً.

بالنسبة للاعبين الذين اشتركوا في EA Play، سيحصلون على خصم 10% على طلبهم المسبق للإصدار Ultimate Edition على جميع الأنظمة الأساسية المعمول بها. ينطبق هذا الخصم أيضًا تلقائيًا على أعضاء Xbox Game Pass نظرًا لأن EA Play مضمن مع PC Pass وGame Pass Ultimate.

سيحصل مالكو FIFA 23 أيضًا على خصم 10% على طلبهم المسبق للإصدار Ultimate Edition. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن دمج هذا الخصم مع خصم عضوية EA Play.

على الرغم من أن بعض تجار التجزئة قد يقدمون خصومات أعلى على النسخة المادية من اللعبة، إلا أن هذا قد يختلف حسب الموقع. لذلك، يوصى القراء بمراجعة تجار التجزئة المحليين للعثور على أفضل صفقة لهم.

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لجميع أعضاء EA Play الفرصة لتجربة نسخة تجريبية مدتها 10 ساعات من اللعبة بدءًا من 22 سبتمبر. بالنسبة للمشتركين في EA Play Pro، فإن اللعبة الكاملة مضمنة بالفعل في الاشتراك.

بشكل عام، يتمتع اللاعبون بفرصة توفير المال من خلال خصومات الطلب المسبق والإصدارات التجريبية من EA FC 24. إنه وقت مثير لمحبي الامتياز، حيث يتوقعون إصدار أحدث إصدار في سلسلة EA FC.

التعاريف:

- EA FC 24: لعبة كرة القدم القادمة التي طورتها EA Sports، والمعروفة أيضًا باسم الدفعة التالية في سلسلة الألعاب الشهيرة.

- FIFA: تم استخدامه سابقًا في عنوان سلسلة الألعاب ولكن تم إسقاطه من أجل EA FC 24.

– الخصومات: تخفيضات في سعر اللعبة للطلب المسبق أو من خلال العروض الترويجية الأخرى.

– الطلب المسبق: عملية شراء اللعبة قبل تاريخ إصدارها الرسمي.

- EA Play: خدمة اشتراك توفر الوصول إلى مكتبة ألعاب EA ومزايا أخرى.

- الإصدار النهائي: الإصدار الأعلى سعرًا من اللعبة، ويقدم محتوى إضافيًا أو مكافآت.

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