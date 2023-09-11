تعطيل خدمة العملاء: محادثة مع شيترا فيدولابالي

في حلقة حديثة من بودكاست Disruption Interruption، جلست المضيفة كارلا جو هيلمز مع شيترا فيدولابالي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتسويق في Meylah، والمؤسس المشارك ورئيس Women in Cloud، لمناقشة كيفية تعطيل خدمة العملاء من خلال Cloud Go - حلول التسويق وشراكات البيع المشترك.

يسلط Vedullapalli الضوء على أهمية وجود عقلية واضحة للرؤساء التنفيذيين من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها الشركات في السوق الرقمية. وهي تؤكد على الحاجة إلى الصبر والاستراتيجيات طويلة المدى، ولكنها تشير أيضًا إلى أن الإجابة على العديد من المعضلات غالبًا ما تكون شيئًا يعرفه الناس بالفعل.

وباعتبارها رائدة في مجال الابتكار، تشرح فيدولابالي كيف تقوم هي وغيرها من قادة MarTech العالميين بتشكيل السوق الرقمية وخلق الطلب في سوق صاخبة. وهي تؤكد على الدور الرئيسي الذي تلعبه الشراكات في النجاح على المدى الطويل، مع التركيز على ضرورة التوافق مع نموذج أعمال الشركة وقيمها وأهدافها.

النظام البيئي الشريك، كما حددته مجلة فوربس، هو عبارة عن شبكة من المؤسسات التي تتعاون لخلق قيمة لبعضها البعض ولعملائها. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان النظر بعناية في التوافق لمنع الالتزامات غير المتساوية لأصحاب المصلحة وغيرها من الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى الفشل.

من خلال Meylah، توفر Vedullapalli وفريقها حلول الذهاب إلى السوق (GTM) لتنفيذ العلامة التجارية، مما يساعد الشركات المحرومة على الوصول إلى الرؤية من خلال السحابة ومنصات البيع المشترك. ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والسحابة وإنترنت الأشياء، فإنها تمكن أصحاب الأعمال من تحقيق النجاح في الاقتصاد الرقمي.

شيترا فيدولابالي هي رائدة أعمال معروفة ومدافعة عن المساواة الرقمية. وهي تشارك بنشاط في العديد من المنظمات والمبادرات، بما في ذلك منظمة المرأة في السحابة والمحادثات العالمية مع الأمم المتحدة. إن شغفها بتمكين الرخاء الاقتصادي من خلال الوصول إلى الحلول الرقمية واضح في عملها.

بشكل عام، يسلط نهج Vedullapalli في تغيير خدمة العملاء الضوء على أهمية الشراكات والاستراتيجيات طويلة المدى وعقلية الرؤية. ومن خلال مواجهة تحديات السوق الرقمية وخلق الطلب من خلال الحلول المبتكرة، فإنها تمهد الطريق أمام الشركات لتزدهر في بيئة دائمة التغير.

مصادر:

- فوربس: "كيفية بناء نظام بيئي شريك لتنمية أعمالك"

- فيرنيو: "3 شراكات مؤسسية أخفقت ولماذا"