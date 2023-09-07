لعبة Gargoyles Remastered قادمة لجهاز Nintendo Switch

أعلنت شركة ديزني أن Gargoyles Remastered، وهي نسخة معدلة من لعبة 16 بت الشهيرة، سيتم إطلاقها على Nintendo Switch في 19 أكتوبر. تم تطوير لعبة Gargoyles Remastered بواسطة Empty Clip Studios، وهي مستوحاة من رسوم متحركة من التسعينيات وهي عبارة عن منصة ثنائية الأبعاد يتم تمريرها جانبيًا.

ستتميز النسخة المُعاد تصميمها بأسلوب فني جديد تمامًا مرسوم يدويًا يشبه إلى حد كبير النمط المرئي لسلسلة الرسوم المتحركة. وسيتضمن أيضًا مؤثرات صوتية محسنة وميزات إمكانية الوصول مثل وظيفة الترجيع. تمنح هذه الإضافات اللعبة لمسة عصرية مع الحفاظ على جذورها الحنينية.

سيتولى اللاعبون دور جالوت، زعيم الجرغول، بينما يشرعون في رحلة تمتد لألف عام لحماية العالم من عين أودين الشريرة. تأخذ قصة اللعبة اللاعبين من اسكتلندا القديمة، حيث يقاتلون محاربي الفايكنج، إلى مانهاتن الحديثة، حيث تنتظرهم جحافل لا هوادة فيها من الروبوتات المهددة.

يقدم Gargoyles Remastered تجربة غامرة مع صوره المحسنة ورسومه المتحركة ومؤثراته الصوتية. يمكن للاعبين التبديل بسلاسة بين الرسومات المستوحاة من سلسلة الرسوم المتحركة ووضع 16 بت الكلاسيكي الذي يظل وفياً للعبة الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الإصدار المعاد تصميمه ميزات حديثة مثل الإنجازات وإرجاع طريقة اللعب والعرض التقديمي على شاشة عريضة، مما يسمح للاعبين بتخصيص تجربتهم.

تمت أيضًا إعادة صياغة الموسيقى التصويرية الأصلية وتحسينها لمغامرة أكثر غامرة. سيقدر محبو سلسلة الرسوم المتحركة وعشاق الألعاب القديمة على حدٍ سواء مستوى التفاصيل التي تم وضعها في إحياء لعبة Gargoyles.

ستكون لعبة Gargoyles Remastered لعبة لا بد منها لمحبي لعبة Sega Genesis الأصلية والقادمين الجدد على حدٍ سواء. هل أنت متحمس لاستعادة رحلة Gargoyles الملحمية على Nintendo Switch؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات أدناه!

مصادر:

ديزني لايف