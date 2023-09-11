اكتشف تخفيضات الخريف من سامسونج: قم بترقية أجهزتك

تقدم شركة Samsung حاليًا تخفيضات على مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية كجزء من مبيعات الخريف الخاصة بـ Discover Samsung. إحدى الصفقات البارزة هي ثلاجة Samsung ذات الباب الفرنسي المصممة حسب الطلب، والتي تتوفر بخصم قدره 1,100 دولار. تأتي هذه الثلاجة المتميزة مع مركز مشروبات داخلي مدمج، وصانع ثلج مزدوج، وخيارات ألوان قابلة للتخصيص للألواح.

يبلغ سعر ثلاجة Samsung Bespoke عادةً 3,499 دولارًا، ويمكن شراؤها مقابل 2,399 دولارًا أثناء عملية البيع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء توفير المزيد عند تجميع أجهزة متعددة، مع خصم إضافي قدره 125 دولارًا عند شراء جهازين، وخصم 225 دولارًا عند شراء ثلاثة أجهزة، وخصم 475 دولارًا عند ترقية المطبخ بأكمله بأربعة أجهزة جديدة أو أكثر.

توفر ثلاجة Samsung Bespoke مجموعة من خيارات التصميم، مما يسمح للعملاء بالاختيار من بين ستة عشر خيارًا مصممًا مسبقًا أو تخصيص اللون والتصميم بأنفسهم. يأتي مع ضمان مفصل لمدة عامين، وضمان نظام محكم الغلق لمدة خمس سنوات، وضمان الضاغط لمدة عشر سنوات. يمكن أيضًا تخصيص درجة حرارة الأدراج الوسطى.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن خيارات بديلة، فإن تخفيضات Discover Samsung تتضمن أيضًا ثلاجة Samsung Bespoke ذات 4 أبواب فرنسية مع Family Hub. تتميز هذه الثلاجة بتقنية شاشة تعمل باللمس تسمى Family Hub، والتي تتيح للمستخدمين التحكم في الأجهزة المختلفة، والوصول إلى الوصفات، وحتى رؤية ما بداخل الثلاجة من جهاز متصل. وهو متوفر بسعر 3,869 دولارًا أمريكيًا، أي أقل من سعره العادي البالغ 4,199 دولارًا أمريكيًا.

صفقة أخرى بارزة للثلاجة هي ثلاجة Smart Flex ذات 4 أبواب مع مركز للمشروبات وصانع ثلج مزدوج. هذه الثلاجة معروضة للبيع حاليًا مقابل 2,699 دولارًا، وهو خصم كبير عن سعرها الأصلي البالغ 4,199 دولارًا. يتميز بمركز مشروبات مخفي، وموزع مياه، وإبريق ماء يتم ملؤه تلقائيًا، ومقابض غائرة لتصميم أنيق.

في الختام، يوفر عرض الخريف اكتشف سامسونج فرصة رائعة لترقية أجهزتك. سواء كنت في حاجة إلى ثلاجة جديدة أو غيرها من الأجهزة المنزلية، هناك العديد من الخيارات المتاحة بأسعار مخفضة. استفد من التخفيضات لتحسين مطبخك باستخدام أجهزة سامسونج المبتكرة والقابلة للتخصيص.

مصادر:

سامسونج