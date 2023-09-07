نقدم لكم EA Sports WRC: لعبة رالي الجيل القادم

كشفت شركة Codemasters، المطورة وراء امتيازات ألعاب السباقات الشهيرة، عن أحدث مشاريعها، EA Sports WRC. تم الترحيب بلعبة الرالي المرتقبة هذه باعتبارها تجربة "الجيل القادم حقًا" ويجب أن يمتلكها عشاق سباقات المحاكاة. من المقرر إطلاقها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 5 وXbox Series X|S، وتهدف EA Sports WRC إلى تقديم تجربة سباقات رالي غامرة وأصلية.

وفقًا للمدير الإبداعي الكبير روس جوينج، هذه هي لعبة الرالي التي طالما أرادت شركة Codemasters إنشاءها. بفضل ترخيص WRC الرسمي والمعرفة والخبرة العميقة للاستوديو، تمثل EA Sports WRC قمة رياضة السيارات.

ستتضمن اللعبة 18 موقعًا رسميًا لبطولة FIA World Rally، مما يوفر إجمالي 600 كيلومتر من المسارات. ستتاح للاعبين فرصة الاختيار من بين مجموعة مختارة من 10 سيارات WRC وWRC2 وJunior WRC الحالية، بالإضافة إلى ما يقرب من 70 سيارة رالي مميزة من العقود الستة الماضية. سيؤدي استخدام Unreal Engine، جنبًا إلى جنب مع خبرة مصمم الألعاب Jon Armstrong، إلى تحسين تجربة اللعب مع نظام التعامل الديناميكي الأصلي من Codemasters.

إحدى الميزات البارزة في EA Sports WRC هي قدرة اللاعبين على تخصيص التعامل مع سيارتهم. وستتاح لهم أيضًا الفرصة لإنشاء سيارتهم الخاصة في ساحة Builder الجديدة، مما يضيف عنصرًا فريدًا من التخصيص إلى اللعبة.

من المقرر إصدار EA Sports WRC في 3 نوفمبر 2021، ويأتي الطلب المسبق للعبة مع العديد من الامتيازات. سيحصل اللاعبون الذين يطلبون مسبقًا على خمس تذاكر VIP، والتي تتضمن إضافات ما بعد الإطلاق، وثلاث حزم تزيين مع هيئة وملابس داخل اللعبة، وثلاثة أيام من الوصول المبكر بدءًا من 31 أكتوبر.

في عالم الألعاب، تثير EA Sports WRC ضجة كبيرة بين عشاق سباقات الرالي، ومن المتوقع بشدة إصدارها القادم. بفضل رسوماتها المذهلة والتعامل الواقعي واختيار السيارات الشامل، من المتوقع أن تضع هذه اللعبة الأحدث من Codemasters معيارًا جديدًا لألعاب الرالي.

مصادر:

- كود ماسترز

- رياضة إيى أيه - علامة تجارية لإلكترونيك آرتس