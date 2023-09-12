تعرضت هيئة الإسكان في أتلانتيك سيتي مؤخرًا للتدقيق بعد أن تم الكشف عن أنها أنفقت ما يقرب من 500,000 ألف دولار على مستشاري القيادة. وقد أثار هذا مخاوف بين السكان الذين يعتقدون أنه كان من الممكن استخدام الأموال بشكل أفضل لصالح المجتمع.

وبحسب تعليق شارمين هول على فيسبوك، فإن الهيئة أعطت الأولوية للإنفاق على الاستشاريين على البرامج المخصصة للسكان، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في مساكنهم. وقد أثار ذلك غضباً بين أفراد المجتمع الذين يشعرون بأن احتياجاتهم يتم إهمالها.

وسلطت ماري ج. كوتس، في تعليقها أيضًا على فيسبوك، الضوء على حقيقة أن تصرفات السلطة لم تكن مثيرة للقلق فحسب، بل كانت غير قانونية أيضًا. وباعتبارهم مسؤولين منتخبين، فمن المتوقع منهم أن يلتزموا بالقانون، وقد أثار قرارهم بتخصيص مثل هذا المبلغ الضخم من المال للاستشاريين تساؤلات حول نزاهتهم ومساءلتهم.

ردًا على هذا الجدل، دعا روبرت باسكو إلى اتخاذ إجراءات فورية من مكتب المحافظ لحل المجلس المختل. وقال إن السكان ودافعي الضرائب يستحقون الأفضل وأن القيادة الحالية فشلت في تحديد أولويات احتياجاتهم.

وقد واجهت هيئة الإسكان في أتلانتيك سيتي في السابق انتقادات لإدارتها وصنع القرار. أشارت فاليريا جيه ماركوس، في تعليق على فيسبوك، إلى المحسوبية والمحسوبية والمحسوبية باعتبارها قضايا منتشرة داخل المنظمة. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدم الثقة بين السكان وأثار المخاوف بشأن قدرة السلطة على خدمة المجتمع بشكل فعال.

المصدر: PressofAC.com، فيسبوك

التعاريف:

1. مستشارو القيادة: المتخصصون الذين يقدمون التوجيه والمشورة للقادة والمنظمات للمساعدة في تحسين فعاليتهم وتحقيق أهدافهم.

2. هيئة الإسكان في أتلانتيك سيتي: وكالة حكومية مسؤولة عن توفير السكن بأسعار معقولة للمقيمين في أتلانتيك سيتي، نيو جيرسي.

مصادر:

– موقع PressofAC.com

- فيس بوك