مشاريع تجريبية لاعتمادات السفر الرقمية تتوسع عالميًا، بدعم من الماسحات الضوئية البيومترية من Idemia

من المقرر أن تمتد البرامج التجريبية العالمية لبيانات اعتماد السفر الرقمية إلى ما هو أبعد من أوروبا، حيث تدعم الماسحات الضوئية البيومترية القادمة من Idemia بيانات الاعتماد الرقمية هذه. تم الكشف عن ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت مؤخرًا حول تجربة السفر المستقبلية بعنوان "تجربة المسافر السلسة والموثوقة: ما هي الخطوة التالية؟" جمعت الندوة عبر الإنترنت أصحاب المصلحة من الحكومة الأمريكية وشركات الطيران وIdemia لمناقشة تنفيذ بيانات اعتماد السفر الرقمية والحد من عمليات فحص وثائق الهوية في المطارات.

استعرض نيل لاتا من إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) برنامج TSA PreCheck، مسلطًا الضوء على نجاحه في معالجة المسافرين بكفاءة. تتم معالجة حوالي 99 بالمائة من المسافرين الذين يمرون عبر PreCheck خلال 10 دقائق أو أقل. وفي هذا العام وحده، شهد برنامج TSA PreCheck إضافة ما يقرب من 4 ملايين متقدم. مع TSA PreCheck والمسافرين الموثوقين التابعين للجمارك وحماية الحدود وغيرهم من السكان ذوي المخاطر المنخفضة، مثل موظفي وزارة الدفاع، يمكن لـ 34 مليون شخص الاستفادة من عمليات المطار المعجلة.

ناقش جريج فوربس من شركة دلتا إيرلاينز معنويات المستهلك، مشددًا على أن غالبية المسافرين يفضلون استخدام القياسات الحيوية للوجه على وثائق السفر التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، يمنح مستخدمو الهوية الرقمية عمليات المطار درجة أعلى من صافي نقاط الترويج بمقدار 30 نقطة. تتوسع تجربة Delta PreCheck البيومترية Touchless PreCheck لتشمل المطارات الرئيسية في نيويورك (JFK وLa Guardia) ولوس أنجلوس (LAX). ذكرت فوربس أن دلتا مستعدة لمطابقة السرعة التي تريد إدارة أمن النقل توسيع قدراتها البيومترية.

وبعيدًا عن معنويات الركاب، يظل الاهتمام الأساسي هو التعامل بكفاءة مع عدد أكبر من الركاب دون المساس بالأمن. يمكن للقياسات الحيوية أن تقلل بشكل كبير من وقت سقوط الحقيبة من متوسط ​​4 دقائق إلى 30 ثانية فقط. وقد سلطت مجلة فوربس الضوء على هذا خلال الندوة عبر الإنترنت.

خلال الندوة عبر الإنترنت، ناقش نيك فان ستراتن من شركة KLM البرنامج التجريبي من النوع الأول لبيانات اعتماد السفر الرقمي، والذي تعمل شركة Idemia كمورد للتكنولوجيا له. يمكن للمسافرين إنشاء بيانات اعتماد السفر الرقمية (DTC) عن طريق مسح جوازات السفر الخاصة بهم باستخدام تطبيق الهاتف الذكي المقدم من Idemia. ويتم تنفيذ هذا الطيار حاليًا على رحلات جوية بين كندا وهولندا، وهو استمرار لتجربة سابقة تعطلت بسبب الوباء.

أشارت ليزا سوليفان من شركة Idemia إلى أن رخصة القيادة المتنقلة التي أطلقتها بعض الولايات في الولايات المتحدة هي المعادل التقريبي لـ DTC. وذكرت أيضًا أن الإصدار التالي من أجهزة تقنية مصادقة بيانات الاعتماد (CAT) II التي توفرها شركة Idemia لإدارة أمن النقل سيكون قادرًا على قبول بيانات اعتماد السفر الرقمية. علاوة على ذلك، يمكن تنفيذ تقنية التعرف على الوجه 1:N في نقاط اتصال أخرى لضمان الاتساق في تجارب الركاب.

الهدف الرئيسي لشركة Idemia من التسجيل البيومتري في TSA PreCheck هو تزويد المستهلكين بمجموعة متنوعة من الخيارات للانضمام، مما يضمن تجربة مسافر سلسة وموثوقة.

المصادر: تجربة السفر المستقبلية

التعاريف:

بيانات اعتماد السفر الرقمية: وهي نسخ رقمية من وثائق السفر، مثل جوازات السفر، التي يمكن تخزينها وعرضها إلكترونيًا على الأجهزة المحمولة أو من خلال تحديد الهوية البيومترية.

وهي نسخ رقمية من وثائق السفر، مثل جوازات السفر، التي يمكن تخزينها وعرضها إلكترونيًا على الأجهزة المحمولة أو من خلال تحديد الهوية البيومترية. القياسات الحيوية: تشير القياسات الحيوية إلى قياس وتحليل الخصائص الفيزيائية أو السلوكية الفريدة لأغراض تحديد الهوية والتوثيق. يمكن أن يشمل ذلك بصمات الأصابع ومسح القزحية والتعرف على الصوت والتعرف على الوجه.

تشير القياسات الحيوية إلى قياس وتحليل الخصائص الفيزيائية أو السلوكية الفريدة لأغراض تحديد الهوية والتوثيق. يمكن أن يشمل ذلك بصمات الأصابع ومسح القزحية والتعرف على الصوت والتعرف على الوجه. آيديميا: "Idemia" هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول الهوية المعززة، حيث توفر التقنيات والخدمات للمصادقة وتحديد الهوية بشكل آمن.

"Idemia" هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول الهوية المعززة، حيث توفر التقنيات والخدمات للمصادقة وتحديد الهوية بشكل آمن. الفحص المسبق لإدارة أمن النقل: TSA PreCheck هو برنامج من إدارة أمن النقل الأمريكية يقدم فحصًا أمنيًا سريعًا للمسافرين الموثوق بهم، مما يسمح لهم بالمرور عبر نقاط التفتيش الأمنية وهم يرتدون الأحذية والسوائل في حقائبهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في حقائبهم.

TSA PreCheck هو برنامج من إدارة أمن النقل الأمريكية يقدم فحصًا أمنيًا سريعًا للمسافرين الموثوق بهم، مما يسمح لهم بالمرور عبر نقاط التفتيش الأمنية وهم يرتدون الأحذية والسوائل في حقائبهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في حقائبهم. تقنية مصادقة بيانات الاعتماد (CAT): CAT هو نظام يستخدم لمصادقة بيانات الاعتماد والتحقق من صحتها، مثل وثائق السفر الإلكترونية، عن طريق التحقق من صلاحيتها والتحقق من هوية حامل الوثيقة.