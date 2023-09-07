علامات ردود الفعل الرقمية للسرعة التي تؤثر على السائقين في شارع بروسبكت في ميلووكي

انخفض الحد الأقصى للسرعة في شارع Prospect Avenue في الجانب الشرقي من ميلووكي مؤخرًا من 30 ميلاً في الساعة إلى 25 ميلاً في الساعة. ولتحذير السائقين من هذا التغيير وسرعتهم الحالية، تم تركيب لافتات رقمية لرصد السرعة على طول الطريق. وفقًا لفريق Project Drive Safer التابع لـ TMJ4، فقد التقطت هذه العلامات بعض السرعات المثيرة للقلق.

تم وضع علامة رقمية واحدة على المبنى رقم 1800 من شارع بروسبكت خارج سانت جون المطل على البحيرة، وتم وضعها في موقع استراتيجي. في سبتمبر الماضي، أصيب أحد سكان سانت جون بصدمة قاتلة من قبل سائق أثناء عبوره الشارع. منذ تركيب اللافتة الرقمية، تظهر السجلات التي تم الحصول عليها من قسم شرطة ميلووكي أنه في الفترة ما بين 25 مايو و11 أغسطس، تم تسجيل 258 سائقًا تجاوزوا الحد الأقصى للسرعة بما لا يقل عن 10 أميال في الساعة. ومن المثير للصدمة أنه تم القبض على تسعة سائقين يقودون بسرعة تزيد عن 70 ميلاً في الساعة.

واستجابة لهذه النتائج، تم تحديث لافتات حدود السرعة بحلول منتصف أغسطس، حيث تم عرض حد السرعة الجديد وهو 25 ميلاً في الساعة. أكدت إدارة شرطة ميلووكي أن السائقين يجب أن يتوقعوا الآن تطبيق حد السرعة الجديد هذا.

لاحظ المقيمون على طول شارع بروسبكت تأثيرًا إيجابيًا من الجمع بين الحد الأدنى للسرعة وإشارات السرعة الرقمية. لقد لاحظوا انخفاضًا في السرعة ويعتقدون أن هذه الإجراءات تساهم في جعل الطريق أكثر أمانًا. ومع ذلك، يقترح بعض السكان أيضًا إجراء المزيد من التحسينات، مثل إضافة الأضواء الساطعة الصفراء عند ممرات المشاة، والتي أثبتت فعاليتها في مناطق أخرى من المدينة.

في حين أن علامات ردود الفعل الرقمية للسرعة قد تبدو وكأنها تهدف فقط إلى إعلام السائقين بسرعتهم، توضح إدارة شرطة ميلووكي أنها بمثابة أداة للمساعدة في الاستجابة لشكاوى السرعة وتخصيص الموارد بشكل فعال. تسجل اللافتات السرعة والوقت من اليوم وحجم حركة المرور، لكنها لا تلتقط أي معلومات شخصية.

بشكل عام، كان لإدخال لافتات ردود الفعل الرقمية للسرعة في شارع بروسبكت تأثير ملحوظ على سلوك السائق. ومع النظر في اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز سلامة المشاة، يظل التركيز على تقليل السرعة وإنشاء شوارع أكثر أمانًا للجميع.

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