التأثير التحويلي لـ Web3 على صناعة الموسيقى: رؤى من لوحة الرنين الرقمي

ضمت لجنة الرنين الرقمي في The Gateway: Korea، التي قدمتها Beatport وPolkadot، مجموعة متنوعة من المتحدثين الذين استكشفوا التأثير التحويلي لـ Web3 على صناعة الموسيقى. شارك المشاركون وجهات نظرهم ورؤاهم الفريدة من أجل مستقبل أكثر إنصافًا وسهولة في الوصول إليه في عالم الموسيقى.

وأعرب فين مارتن، من موقع Beatport.io، عن تطلعه إلى سد الفجوة بين عشاق الموسيقى والفنانين. لقد كان يهدف إلى جعل تجربة محبي الموسيقى أكثر سهولة وسلاسة، والقضاء على العقبات التقنية. تصور مارتن منصة من شأنها أن توفر للجماهير تجربة غنية واتصالات أعمق مع فنانيهم المفضلين.

أكد مات ميدفيد، من شركة nft now، على قوة تقنية NFT في إحداث ثورة في العلاقة بين الفنان والمعجب. لقد شارك أفكارًا من منتج الموسيقى الإلكترونية 3LAU، وناقش كيف يمكن للفنانين استخدام NFTs لتحديد معجبيهم الأساسيين ومكافأتهم بدعوات عرض حصرية. يتحدى هذا النهج حراس البوابات التقليديين ويمكّن الفنانين من التفاعل المباشر مع مؤيديهم.

كما سلطت اللجنة الضوء على أهمية التنوع والمساواة في Web3. صرح ميشا فانجينيل، فنان وعضو في اللجنة، أن التنوع كان القوة الدافعة وراء دخوله إلى الفن. شارك كل من ميدفيد ومارتن في هدف تمكين الفنانين والمبدعين المتنوعين. واعترفوا بالحاجة إلى أن تصبح مساحة Web3 أكثر شمولاً، وشددوا على التزامهم بتعزيز التنوع في منصاتهم الخاصة.

قدم بيورن فاغنر، من بولكادوت، وجهة نظر فريدة حول فترات الركود الاقتصادي. وأشار إلى أن الابتكار غالبا ما يزدهر خلال فترات السوق الهابطة، مستشهدا بالشركات الناجحة التي خرجت من فترات الركود الاقتصادي السابقة. وقد سلطت هذه الرؤية الضوء على إمكانات النمو والابتكار في صناعة الموسيقى، حتى في الأوقات الصعبة.

بالإضافة إلى هذه الأفكار، أعلن مارتن عن تعاون قادم بين Beatport وفنان رقص إلكتروني مشهور. وتبقى تفاصيل هذه الشراكة غامضة، مما يثير الترقب لدى الجمهور.

أظهرت لجنة الرنين الرقمي قيمة الفكر المتنوع وأهمية الدعوة إلى التنوع في Web3. وقد جلب كل مشارك خبراته من مجالات مختلفة، مما أدى إلى إثراء المناقشة والتأكيد على إمكانية إحداث تغيير إيجابي في صناعة الموسيقى.

مصادر:

- نفت الآن

– Beatport.io

- المنقط