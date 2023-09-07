شركة Digital Realty تتوسع إلى روما لتلبية الطلب المتزايد من العملاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط

أعلنت شركة Digital Realty، المزود العالمي لحلول مراكز البيانات المحايدة للسحابة والناقل، عن توسعها في السوق الإيطالية من خلال الاستحواذ والتخطيط المسبق للتطوير على الأراضي في روما. ستعزز هذه الخطوة مكانة شركة Digital Realty باعتبارها المزود الرائد لقدرات البنية التحتية الرقمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

يعد التوسع في روما جزءًا من استراتيجية Digital Realty المتكاملة عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي تشمل المواقع الحالية في أثينا ومرسيليا وزغرب، بالإضافة إلى المحاور القادمة في برشلونة وكريت وتل أبيب. تعد منطقة البحر الأبيض المتوسط، الواقعة بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، منطقة هامة للترابط وتبادل حركة المرور الرقمية.

روما، باعتبارها ثالث أكبر مدينة في الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر مدينة في إيطاليا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، تتمتع بموقع استراتيجي للنمو كمركز اتصال عالمي. وسيكمل هذا التوسع دور ميلانو ويعزز مرونة البنية التحتية للشبكة الوطنية والدولية في إيطاليا. وستلعب روما أيضًا دورًا رئيسيًا كمركز اتصال رئيسي في وسط البحر الأبيض المتوسط.

تتوافق رؤية Digital Realty لروما كمركز اتصال متوسطي مع رؤية NAMEX، بورصة الإنترنت في روما. تشترك الشركتان في هدف تحويل روما إلى مركز عالمي رائد للربط البيني. سيكون مركز البيانات الأول، المسمى ROM1، منشأة من المستوى الرابع، وفقًا لتصنيف معهد Uptime. ومن المقرر أن يبدأ البناء في الربع الرابع من عام 4.

يقع الموقع، الذي يغطي مساحة 22 هكتارًا، على بعد 15 كيلومترًا من الساحل، مما يجعله نقطة ربط مثالية للكابلات البحرية المستقبلية التي تهبط في روما. وسيكون المرفق متصلاً بشكل كبير بشبكات الكابلات الأرضية والبحرية، مما سيستفيد منه كل من الشركات المحلية والعملاء العالميين في المنطقة.

يعد هذا التوسع في روما تطورًا مهمًا لمنصة مركز البيانات العالمية التابعة لشركة Digital Realty، PlatformDIGITAL®، كما يدعم عملاء الشركة أثناء قيامهم بنشر البنية التحتية الحيوية في مجتمع البيانات المتصل المتنامي.

المصادر: بي آر نيوزواير