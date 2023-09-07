شركة Digital Realty توسع حضورها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال إطلاق مركز البيانات في روما

تعتزم شركة Digital Realty، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول مراكز البيانات، توسيع تواجدها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال إطلاق أول مركز بيانات لها في روما. وتتمتع الشركة بالفعل بحضور قوي في أثينا ومرسيليا وزغرب، ولها مراكز قيد التطوير في برشلونة وكريت وتل أبيب.

يعد التوسع في روما جزءًا من استراتيجية Digital Realty المتكاملة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ويعزز موقعها القيادي في المنطقة. سيكون مركز البيانات، المعروف باسم ROM1، بمثابة منشأة من المستوى الرابع، وفقًا لتصنيف معهد Uptime. ومن المقرر أن يبدأ البناء في الربع الرابع من عام 2023.

وستقام المنشأة التي تبلغ مساحتها 22 هكتارًا على بعد 15 كيلومترًا من الساحل، مما يجعلها نقطة ربط للكابلات البحرية المستقبلية التي تهبط في روما. سيفيد هذا الموقع الاستراتيجي العملاء من خلال توفير اتصال عالي بشبكات الكابلات الأرضية وتحت سطح البحر.

صرح أليساندرو تالوتا، المدير العام لشركة Digital Realty في إيطاليا، أن المنشأة المحايدة للناقل في روما ستدعم استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات المحلية والعملاء العالميين في المنطقة.

أعرب ماوريتسيو جوريتي، الرئيس التنفيذي لشركة Namex، بورصة الإنترنت في روما، عن دعمه لرؤية Digital Realty لروما كمركز رئيسي للاتصال في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى أن خبرة شركة Digital Realty في تطوير مجتمعات البيانات المترابطة للغاية تعد أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق هدف تحويل روما إلى مركز عالمي رائد للاتصال البيني.

يمثل توسع شركة Digital Realty في روما علامة فارقة مهمة في منصة مركز البيانات العالمية الخاصة بها، PlatformDIGITAL. تواصل الشركة تعزيز موطئ قدمها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتزويد العملاء بالبنية التحتية الحيوية لدعم احتياجات النشر السريع الخاصة بهم.

المصادر: شركة Digital Realty، معهد Uptime