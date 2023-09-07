منصة جديدة myNILpay تشجع التبرعات لمساعدة نجم التنس UNC على استعادة أرباحه

واجهت فيونا كراولي، لاعبة التنس البارعة في جامعة نورث كارولينا، قرارًا صعبًا عندما اضطرت إلى رفض جائزة مالية قدرها 81,000 ألف دولار من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة من أجل الحفاظ على أهليتها كلاعبة جامعية. تمنع الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) الرياضيين الجامعيين من قبول جوائز مالية تتجاوز 10,000 دولار. ومع ذلك، بفضل منصة رقمية جديدة تسمى myNILpay، قد تتمكن كراولي من استرداد أرباحها.

myNILpay هي عبارة عن منصة تمكن الأفراد من الدفع مباشرة للطلاب الرياضيين التابعين للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) من خلال حقوق الاسم والصورة والمثال (NIL). استجابةً لموقف كرولي، تشجع المنصة خريجي جامعة نورث كارولاينا والمعجبين على التبرع لمساعدتها على استعادة أرباحها المفقودة. صرح الرئيس التنفيذي للمنصة، برنت تشابمان، أنه تم إنشاء myNILpay لهذا الغرض - لدعم الطلاب الرياضيين ومساعدتهم على تحقيق أقصى قدر من أرباحهم بما يتوافق مع قواعد NCAA.

للتبرع لـ Crawley، يمكن للمعجبين تنزيل تطبيق myNILpay والبحث عنها في قاعدة بيانات الرياضيين التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA). بمجرد العثور على ملفها الشخصي، يمكنهم إدخال المبلغ المالي المطلوب لإرساله. عند تلقي التبرع، سيحصل المشجعون على "أصل رقمي" يضم اسم كرولي وتوقيعه الرقمي كدليل على المعاملة.

لعب كراولي، أفضل لاعب وطني في ITA لهذا العام، دورًا حاسمًا في فوز UNC التاريخي ببطولة NCAA الموسم الماضي. ساعدت في قيادة الفريق إلى النصر وفازت أيضًا ببطولة الزوجي مع زميلتها كارسون تانجويلج. نجاحهم في بطولة تصفيات الولايات المتحدة المفتوحة أكسبهم مكانًا في القرعة الرئيسية، حيث فاز كراولي بثلاث مباريات. لقد عادت الآن إلى تشابل هيل باعتبارها اللاعبة الفردية الجماعية الأعلى تصنيفًا وفقًا لتصنيفات ITA.

توفر هذه المبادرة التي أطلقتها myNILpay الأمل لكراولي لاستعادة أرباحها التي كسبتها بشق الأنفس مع الحفاظ على امتثالها للوائح الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA). إنه يعرض إمكانات حقوق NIL لدعم الطلاب الرياضيين ماليًا وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من إنجازاتهم الرياضية.

التعاريف:

- NCAA: الرابطة الوطنية لألعاب القوى الجماعية، وهي الهيئة الإدارية لألعاب القوى الجامعية في الولايات المتحدة.

- NIL: حقوق الاسم والصورة والتشابه، والتي تسمح للرياضيين الجامعيين بالاستفادة من صورتهم وعلامتهم التجارية الخاصة.

مصادر:

– تشابيلبورو.كوم