تخطط وزارة الشؤون الرقمية في تايوان لإنشاء نظام ومركز لإنتاج الذكاء الاصطناعي

تعمل وزارة الشؤون الرقمية في تايوان على إنشاء نظام إنتاجي ومركز لتقييم واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أصدر نائب وزير الشؤون الرقمية، لي هواي جين، هذا الإعلان خلال حفل افتتاح DevDays Asia، وهو منتدى تكنولوجي نظمته شركة مايكروسوفت وإدارة الصناعات الرقمية بالوزارة.

بالإضافة إلى إنشاء نظام ومركز إنتاج الذكاء الاصطناعي، سيقوم المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا أيضًا بتقييم واختبار محرك حوار الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة. ومن المتوقع أن تساعد هذه المبادرات التي اتخذتها الحكومة الصناعات في تايوان على تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي مسؤولة وجديرة بالثقة.

يركز DevDays Asia، الذي يقام حاليًا في تايبيه وسينتقل إلى كاوشيونغ يوم الجمعة، على تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي والأمن السيبراني والمرونة الرقمية. تتطلع الشركات التايوانية بشكل متزايد إلى دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات. يستخدم البعض خدمة Azure OpenAI من Microsoft، والتي توفر حلول الأمان والامتثال والتوفر الإقليمي المهمة للمؤسسات.

شاركت Microsoft تايوان بنشاط في تطوير الذكاء الاصطناعي في تايوان. وقد تعاون مركز أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي التابع للشركة، والذي تم إنشاؤه في عام 2018، بشكل وثيق مع الحكومة ويواصل الاستثمار في تايوان، لا سيما في تنمية مواهب الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات والأجهزة.

تؤكد Microsoft على أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والأخلاقية، مشيرة إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتجاوز إنشاء تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية. أعلنت الشركة مؤخرًا أنها حققت هدفها المتمثل في تنمية المواهب الرقمية في تايوان قبل الموعد المحدد وتخطط لإطلاق برنامج تدريبي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتثقيف الجمهور حول أحدث تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مصادر:

– وزارة الشؤون الرقمية

- مايكروسوفت