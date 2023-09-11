مساعدة الشركات الصغيرة في الإنتاج والتسويق الرقمي: Just Adventure Productions LLC

تركز شركة Just Adventure Productions LLC، وهي شركة صغيرة مقرها في بيج ستون جاب بولاية فيرجينيا، على توفير خدمات الإنتاج والتسويق الرقمي للشركات الصغيرة الأخرى. حصلت الشركة مؤخرًا على منحة مطابقة لرأس المال الأولي بقيمة 10,000 دولار أمريكي من هيئة التنمية الاقتصادية لحقول الفحم في فيرجينيا (VCEDA) لدعم نموها.

تقدم شركة Just Adventure Productions، التي أسسها جاستن فالين في ديسمبر 2022، مجموعة من الخدمات بما في ذلك تصوير الفيديو وتصوير الفيديو بدون طيار والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تهدف الشركة إلى أن تكون الوكالة الأولى لإنتاج وتسويق الوسائط الرقمية في المنطقة، ودعم نجاح المقيمين والشركات في جنوب غرب فيرجينيا.

بالإضافة إلى عروضها الحالية، لدى Just Adventure Productions خطط للتوسع المستقبلي، بما في ذلك تصميم الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات التدريب على الوسائط الاجتماعية. تتصور الشركة أن تصبح شركة موثوقة وذات سمعة طيبة تساعد الشركات على الانتقال إلى العصر الرقمي للوسائط والتسويق.

مع خلفية في مجال الاتصالات الجماهيرية وأربع سنوات من الخبرة في الإنتاج، يقود جوستين فالين نمو الشركة. وهو أيضًا عضو في الرابطة الدولية لمصوري فيديو حفلات الزفاف والمناسبات ويقوم باستكمال المعايير للحصول على شهادة مصور الفيديو الاحترافي المتميز من WEVA. توظف الشركة حاليًا موظفًا واحدًا بدوام كامل وموظفًا واحدًا بدوام جزئي، مع خطط للتوسع إلى ما يصل إلى أربعة موظفين بدوام كامل واثنين من الموظفين بدوام جزئي في غضون خمس سنوات.

كانت إحدى المزايا الرئيسية لشركة Just Adventure Productions هي منحة رأس المال الأولي لـ VCEDA. ساعدت المنحة الشركة على شراء معدات باهظة الثمن ضرورية لعملياتها. وبدون المنحة، كان جاستن سيضطر إلى الاستدانة للحصول على المعدات المناسبة. وكانت المنحة بمثابة دفعة كبيرة لنمو الشركة وتطورها.

بشكل عام، تهدف Just Adventure Productions إلى دعم الشركات الصغيرة الأخرى في تلبية احتياجاتها التسويقية الرقمية، وتوفير حلول خدمة كاملة لمساعدتها على رواية قصتها وعرض منتجاتها وخدماتها وتوظيف المواهب أو المؤيدين واكتساب ميزة تنافسية.

مصادر:

– هيئة التنمية الاقتصادية لحقل الفحم في فرجينيا

– مجرد مغامرة للإنتاج ذ.م.م