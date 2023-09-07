شركة يابانية تعرض إنشاء ذاكرة افتراضية للمستشفى البحري الأمريكي المدان في أوكيناوا

عرضت شركة يابانية متخصصة في رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد للمباني التاريخية، Ikemiya Shokai Co. Ltd.، إنشاء ذاكرة افتراضية للمستشفى البحري الأمريكي القديم في معسكر ليستر في أوكيناوا قبل هدمه. اتصلت الشركة بقوات مشاة البحرية لعرض إنشاء نموذج كمبيوتر تفاعلي للمبنى مشابه لـ Google Street View. المبنى البالغ من العمر 3 عامًا، والذي صممه Skidmore، Owings & Merrill، يحظى بإعجاب طلاب الهندسة المعمارية ويحمل أهمية تاريخية. سيتم هدم المبنى كجزء من اتفاقية لتقليل البصمة البحرية على الجزيرة. عرض إيكيميياجي، رئيس إيكيميا شوكاي، مسح الهيكل مجانًا ووافق على أي شروط لدى الجيش الأمريكي، مثل عدم نشر البيانات إلا بعد هدم المبنى لأسباب أمنية.

ومع ذلك، لم تتلق الشركة ردًا من Marine Corps Installations Pacific بخصوص عرضها. أعرب Ikemiyagi عن مخاوفه من احتمال هدم المبنى قبل أن يتمكنوا من تسجيله. تم تشغيل مستشفى البحرية الأمريكية في أوكيناوا، المعروف سابقًا باسم مستشفى الجيش الأمريكي بجزر ريوكيو، في عام 1958 وقدم الرعاية الطبية خلال حرب فيتنام. كان المبنى يضم 700 سرير ويقدم الرعاية التوليدية وأمراض النساء لأكثر من 500 امرأة يوميًا قبل إغلاقه في عام 2013.

بدأت Ikemiya Shokai عملها في رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد في عام 3، ومنذ ذلك الحين قامت برسم خرائط للعديد من المباني التاريخية في جزيرة أوكيناوا. وتستخدم الشركة كاميرات متخصصة، بما في ذلك Matterport Pro2021، لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد. فبينما يتقاضون رسومًا مقابل المباني الجديدة، فإنهم يأخذون على المشاريع التاريخية مجانًا. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على ذاكرة هذه المباني للأجيال القادمة. صرح Ikemiyagi أنهم يريدون أن يتمكن الناس من الرؤية داخل المستشفى البحري الأمريكي حتى بعد هدمه عبر الإنترنت.

مصادر:

- عنوان المقال المصدر: شركة يابانية تعرض إنشاء ذاكرة افتراضية لمستشفى البحرية الأمريكية المدان في أوكيناوا

– مصدر المقال: النجوم والمشارب – مقال أوكيناوا