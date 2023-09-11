الترقية إلى الخطوط الأرضية الرقمية تبدأ في أيرلندا الشمالية

بدأت BT ترقية الخطوط الأرضية إلى التكنولوجيا الرقمية في أيرلندا الشمالية كجزء من مشروع الصوت الرقمي الخاص بها. ويهدف هذا المشروع إلى استبدال خطوط الهاتف التقليدية التناظرية بخطوط رقمية، مع الاستفادة من تكنولوجيا النطاق العريض. بدأ المشروع، الذي وُصِف بأنه مشروع "يحدث مرة واحدة في كل جيل"، في مناطق معينة من إنجلترا في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. ستضمن BT إخطار العملاء في أيرلندا الشمالية قبل أربعة أسابيع على الأقل من التبديل.

تعتبر الترقية إلى التكنولوجيا الرقمية ضرورية لأن التكنولوجيا التناظرية الحالية أصبحت قديمة. تؤكد BT على أنه لم يتم التخلص التدريجي من الهواتف الأرضية، وبالنسبة لغالبية العملاء، سيتضمن التبديل ببساطة توصيل الهاتف الأرضي بجهاز توجيه واسع النطاق بدلاً من مقبس مثبت على الحائط. تتضمن فوائد المحول إمكانات متقدمة لتصفية المكالمات الاحتيالية وصوت أكثر وضوحًا للمكالمات.

ومن المتوقع أن يكون الانتقال إلى الصوت الرقمي عملية بسيطة ومجانية لجميع العملاء تقريبًا، دون الحاجة إلى أعمال التثبيت المنزلية. ومع ذلك، تشجع BT العملاء الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافي أو يعتبرون أنفسهم عرضة للخطر على إبلاغهم بذلك. لن يتم تبديل بعض العملاء بشكل استباقي في البداية، مثل العملاء الذين لديهم خدمات رعاية صحية، وأولئك الذين يعتمدون فقط على الهواتف الأرضية، وأولئك الذين ليس لديهم إشارة هاتف محمول.

ولرفع مستوى الوعي حول التحول إلى التكنولوجيا الرقمية، تخطط BT لاستضافة سلسلة من الفعاليات في قاعة المدينة والمنصات المنبثقة في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية. تهدف هذه الأحداث إلى تزويد العملاء بمزيد من المعلومات والدعم أثناء عملية النقل.

مصادر:

- BT

– مجلس شروبشاير