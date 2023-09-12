مبادرة EDGE: سد الفجوة بين التكنولوجيا والأعمال

في عالم رقمي سريع التطور، من المهم للشركات أن تتكيف وتدمج التقنيات الجديدة. وقد أدركت كلية D'Amore-McKim لإدارة الأعمال في جامعة نورث إيسترن هذه الحاجة وقدمت مبادرة EDGE لسد الفجوة بين التكنولوجيا والأعمال.

تعد مبادرة EDGE برنامجًا فريدًا يجمع بين مختلف التخصصات مثل التكنولوجيا وبحوث العمليات وإدارة سلسلة التوريد لتزويد الطلاب بفهم شامل للمشهد الرقمي وتأثيره على الأعمال. من خلال هذه المبادرة، يكتسب الطلاب المهارات والمعرفة العملية التي تعتبر ضرورية في الاقتصاد الرقمي اليوم.

أحد الأهداف الرئيسية لمبادرة EDGE هو تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للتنقل بين تعقيدات العالم الرقمي. يتضمن ذلك فهم التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والتعلم الآلي، وكيف يمكن تطبيقها في سياقات عمل مختلفة. يقوم الطلاب أيضًا بتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات الضرورية لمواجهة التحديات والفرص التي يوفرها الاضطراب الرقمي.

جانب آخر مهم من مبادرة EDGE هو تركيزها على التعلم التجريبي. يتمتع الطلاب بفرصة العمل في مشاريع واقعية والتواصل مع شركاء الصناعة، مما يسمح لهم بتطبيق معرفتهم في المواقف العملية. يساعد هذا النهج العملي على تطوير قدرتهم على التحليل ووضع الاستراتيجيات واتخاذ قرارات مستنيرة في بيئة رقمية ديناميكية.

تعترف مبادرة EDGE أيضًا بأهمية التعاون والتفكير متعدد التخصصات. من خلال الجمع بين الطلاب من خلفيات مختلفة، مثل الأعمال والهندسة وعلوم الكمبيوتر، يشجع البرنامج التعاون متعدد التخصصات وتبادل الأفكار. وهذا يعزز اتباع نهج شامل لحل المشكلات ويمكّن الطلاب من معالجة التحديات الرقمية المعقدة من وجهات نظر متعددة.

بشكل عام، تعد مبادرة EDGE في كلية D'Amore-McKim لإدارة الأعمال برنامجًا مبتكرًا يدرك الحاجة إلى محترفي الأعمال الذين يمكنهم التنقل بشكل فعال في المشهد الرقمي. من خلال الجمع بين التكنولوجيا وبحوث العمليات وإدارة سلسلة التوريد، يقوم البرنامج بإعداد الطلاب للمهن الناجحة في عالم رقمي سريع التغير.

مصادر:

– كلية دامور-ماكيم لإدارة الأعمال: https://damore-mckim.northeaster.edu/

– يوتيوب: “مبادرة EDGE في كلية D'Amore-McKim للأعمال” (https://youtube.com/watch?v=s9TIMfyn3Bc&feature=oembed)