تم عرض الهند الرقمية في قمة مجموعة العشرين من خلال منطقة تجربة الواقع الافتراضي

سيتم إنشاء "منطقة تجربة الهند الرقمية" خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث ستتاح للمندوبين الفرصة لاستكشاف وتجربة التطورات الرقمية في البلاد. ويهدف هذا المعرض، الذي يعرض المبادرات التي تعزز سهولة المعيشة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وسهولة الإدارة، إلى تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الهند في المجال الرقمي.

ستستخدم "منطقة تجربة الهند الرقمية" تقنية الواقع الافتراضي لعرض إنجازات البلاد وتطوراتها في الفضاء الرقمي منذ عام 2014. وسيتم عرض مشاريع مهمة مثل Aadhaar وDigiLocker وUPI وeSanjeevani وDIKSHA وBhashini وONDC لتوفير تجربة نظرة ثاقبة لأفضل الممارسات في الهند في تنفيذ البنية التحتية العامة الرقمية (DPIs).

سيقام المعرض في القاعة 4 والقاعة 14 في بهارات ماندابام في ميدان براغاتي، مكان انعقاد القمة. يهدف هذا الموضع الاستراتيجي إلى رفع مستوى الوعي بين أصحاب المصلحة العالميين حول مبادرات الهند الرقمية القابلة للتطوير والتكرار.

تشمل بعض عوامل الجذب الرئيسية في "منطقة تجربة الهند الرقمية" معرض بهاشيني، الذي يوضح ترجمة الكلام إلى كلام في الوقت الفعلي بلغات هندية متعددة وست لغات الأمم المتحدة، ومعرض eSanjeevani، وهو منصة رقمية تقدم استشارات عبر الإنترنت والتحليل الصحي في الوقت الحقيقي، والوصفات الطبية الإلكترونية.

وتشمل المعروضات الأخرى الجديرة بالملاحظة DIKSHA، وهي منصة رقمية للموارد التعليمية، وDigiLocker، التي تعرض دور الهند في تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة، وUPI، التي تسلط الضوء على التطبيقات العالمية لـ UPI للمعاملات السلسة، وONDC، الذي يعرض التعاون في التجارة الرقمية، و تطبيق GITA، الذي يقدم إجابات للأسئلة المتعلقة بالحياة بما يتماشى مع الكتاب المقدس Shrimad Bhagwad Gita.

أصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) مقطع فيديو سريعًا عن "منطقة تجربة الهند الرقمية"، والذي يقدم معاينة للتطورات الرقمية التي يمكن أن يتوقع وفود قمة مجموعة العشرين تجربتها.

المصادر: هندوستان تايمز