الشائعات المحيطة بوحدة التحكم التالية لنينتندو تتصاعد في Gamescom

انتشرت الشائعات حول وحدة التحكم التالية المرتقبة من نينتندو، مع كون Gamescom محفزًا رئيسيًا للتكهنات. أفادت العديد من وسائل الإعلام أن المطورين حصلوا على لمحة حصرية عن خليفة Nintendo Switch في حدث الشهر الماضي، مما أثار الترقب بين المعجبين.

على الرغم من أن Nintendo ظلت ملتزمة الصمت بشأن هذه الشائعات، فقد كشفت مصادر مختلفة تدريجيًا عن المزيد من المعلومات حول ما قد يحدث في Gamescom. أصدرت شركة Digital Foundry مقطع فيديو يسلط الضوء على الشائعات ويقدم تفاصيل إضافية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المعلومات التي تمت مناقشتها تستند إلى مصادر غير مباشرة ويجب أخذها بحذر.

وفقًا لتقارير من Eurogamer وVGC، يُعتقد أن T239 Nvidia SoC هو الجهاز المقصود لوحدة التحكم الجديدة. يتماشى هذا مع التسريبات السابقة من Nvidia نفسها. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح أن النسخة التجريبية من Breath of the Wild كانت تعمل بدقة 4K/60 إطارًا في الثانية باستخدام تقنية DLSS، مما يعرض القدرات الرائعة للأجهزة.

استفاد عرض Matrix التجريبي، الذي يتميز بتقنية تتبع الأشعة المتقدمة، من أجهزة Nvidia المتفوقة مقارنة بـ AMD. من المتوقع أنه تم استخدام DLSS 3.5، باستثناء إنشاء الإطارات، في العرض التوضيحي. وبالنظر إلى التطورات التي حققها Unreal Engine 5 على مدار العامين الماضيين، فمن المتوقع أن يكون المحرك أكثر قابلية للتطوير ومتوافقًا مع وحدة التحكم الجديدة.

لدى كل من Nvidia وEpic Games مصلحة خاصة في ضمان إمكانية الوصول إلى Unreal Engine 5 وقابليته للتكيف مع Switch 2. ولن ترغب Epic Games في الحد من النجاح المحتمل لمحركها على منصة شائعة مثل Switch الأصلي، بينما تهدف Nvidia إلى لعرض إمكانات DLSS وتتبع الأشعة المتطورة.

في حين أن الشائعات المحيطة بوحدة التحكم القادمة من Nintendo مثيرة، فمن المهم التعامل معها بتشكك حتى يتم تقديم التأكيد الرسمي. ومع ذلك، فإن هذه الشائعات تقدم بعض اللمحات المثيرة حول ما قد يحمله مستقبل ألعاب Nintendo.

مصادر:

- Eurogamer

- في جي سي