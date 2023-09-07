Netskope تستحوذ على Kadiska لتعزيز بنية خدمة الوصول الآمن (SASE) الخاصة بها

استحوذت Netskope، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول السحابية والبيانات وأمن الشبكات، على شركة Kadiska، وهي شركة منصة لإدارة التجربة الرقمية (DEM). ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لعملية الاستحواذ.

تجمع بنية SASE الخاصة بـ Netskope بين الأمان والشبكات لتوصيل المستخدمين والأجهزة والمواقع بالتطبيقات ومواقع الويب والبيانات. ومن خلال تكامل قدرات DEM الخاصة بشركة Kadiska، يمكن للمؤسسات ضمان نجاح العمل المختلط ومبادرات التحول الرقمي الأخرى مع رقمنة تجارب العملاء أيضًا.

Kadiska متخصصة في مراقبة التجربة الرقمية ورؤيتها. يتمتع فريق الشركة بخبرة واسعة في DEM ومراقبة أداء التطبيقات (APM) ومراقبة أداء الشبكة (NPM). لقد طوروا تقنية تجمع بين مراقبة تجربة المستخدم الحقيقية (RUM) ورؤية أداء الشبكة والتطبيقات الشاملة.

ومن خلال الاستفادة من قدرات المراقبة لدى Kadiska، ستتمكن Netskope من تزويد عملائها بمعالجة التجربة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. سيساعد ذلك في مراقبة مشكلات الأداء ومعالجتها وتحسين التجربة الرقمية عبر بنية SASE الخاصة بشركة Netskope.

في أغسطس 2023، أطلقت Netskope حل إدارة التجارب الرقمية الاستباقية لـ SASE. يقدم هذا الحل العديد من الميزات الرئيسية، بما في ذلك مراقبة المراقبة الاصطناعية لحركة المرور الحقيقية (SMART)، والتي تجمع بين RUM ومراقبة المعاملات الاصطناعية (STM) لرؤية التجارب الرقمية للمستخدمين. كما أنه يتيح المعالجة الاستباقية لمشاكل التجربة الرقمية ويوفر عناصر تحكم توجيه متعددة المستويات للحصول على الأداء الأمثل للتطبيق.

تتيح منتجات وحلول Netskope للمؤسسات تطبيق مبادئ الثقة المعدومة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لحماية بياناتها والدفاع ضد التهديدات السيبرانية. تقدم الشركة أيضًا برنامج Evolve Partner، الذي يسمح لمقدمي خدمات MSSP وMSP وموفري التكنولوجيا الآخرين بدمج منتجات Netskope وحلولها في محافظهم الاستثمارية.

بشكل عام، يعزز دمج منصة DEM الخاصة بـ Kadiska في بنية SASE الخاصة بـ Netskope التزام Netskope بتقديم تجارب رقمية استثنائية مع ضمان الأمان والأداء للمؤسسات في العصر الرقمي.

مصادر:

– تنبيه MSSP وChannelE2E

- LinkedIn (ملفات تعريف Netskope وKadiska)