مدينة سياتل تقدم منحًا لسد الفجوة الرقمية

تقدم مدينة سياتل تمويل المنح للمنظمات المخصصة لتضييق الفجوة الرقمية داخل مجتمعاتها. سيتم افتتاح دورة المنح القادمة يوم الاثنين 18 سبتمبر 2024 عند الظهر. يمكن للأطراف المهتمة معرفة المزيد حول العملية من خلال حضور اجتماع افتراضي يعقده المجلس الاستشاري لتكنولوجيا المجتمع بالمدينة (CTAB) يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الساعة 6 مساءً وسيتم جدولة جلسات معلومات إضافية في الأسابيع المقبلة.

ستخصص منح الأسهم الرقمية لعام 2024 ما يصل إلى 35,000 دولار أمريكي لتأهيل المنظمات غير الربحية والمجموعات المجتمعية في سياتل. ستدعم هذه الأموال المشاريع التي تهدف إلى زيادة الوصول إلى الإنترنت وتبنيها، مع التركيز بقوة على أربعة مجالات رئيسية:

خدمات الملاح الرقمي: تقديم المساعدة الشخصية للمقيمين في استخدام الأجهزة، والاتصال بالإنترنت، والاشتراك في خطط الإنترنت منخفضة التكلفة.

تقديم المساعدة الشخصية للمقيمين في استخدام الأجهزة، والاتصال بالإنترنت، والاشتراك في خطط الإنترنت منخفضة التكلفة. فصول/ورش عمل محو الأمية الرقمية: تقديم التدريب على المهارات الرقمية لمستخدمي التكنولوجيا الجديدة.

تقديم التدريب على المهارات الرقمية لمستخدمي التكنولوجيا الجديدة. الأجهزة والدعم الفني: توفير الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة Chromebook، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، مع الدعم اللازم لاستخدامها بفعالية.

توفير الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة Chromebook، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، مع الدعم اللازم لاستخدامها بفعالية. الاتصال بشبكة الإنترنت: توسيع شبكة Wi-Fi أو استخدام وسائل أخرى، مثل نقاط الاتصال أو أجهزة التوجيه أو نقاط الوصول إلى Wi-Fi، لتوفير الوصول إلى الإنترنت للسكان ذوي الدخل المنخفض.

يعد برنامج منح الأسهم الرقمية جزءًا من إدارة معلومات سياتل (Seattle IT)، والذي يهدف إلى توفير تقنيات آمنة وموثوقة ومتوافقة تمكن المدينة من تقديم خدمات عادلة وسريعة الاستجابة للجمهور. بالنسبة لدورة المنح لعام 2024، يتوفر إجمالي 545,000 دولار من خلال صندوق مطابقة التكنولوجيا (TMF) ومنحة المستكشف الرقمي. ومن المتوقع أيضًا أن يساهم المجتمع بما يعادل 25% من طلب التمويل، والذي يمكن أن يكون في شكل عمل تطوعي، أو مواد، أو خدمات مهنية، أو نقدًا.

لحضور اجتماع CTAB الافتراضي في 12 سبتمبر، يمكن للمشاركين الانضمام عبر الإنترنت باستخدام Cisco Webex Meetings أو الاتصال باستخدام أرقام الهواتف المتوفرة.

المصادر: مدينة سياتل، سياتل آي تي