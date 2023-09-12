حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

مدينة سياتل تقدم منحًا لسد الفجوة الرقمية

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
مدينة سياتل تقدم منحًا لسد الفجوة الرقمية

تقدم مدينة سياتل تمويل المنح للمنظمات المخصصة لتضييق الفجوة الرقمية داخل مجتمعاتها. سيتم افتتاح دورة المنح القادمة يوم الاثنين 18 سبتمبر 2024 عند الظهر. يمكن للأطراف المهتمة معرفة المزيد حول العملية من خلال حضور اجتماع افتراضي يعقده المجلس الاستشاري لتكنولوجيا المجتمع بالمدينة (CTAB) يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الساعة 6 مساءً وسيتم جدولة جلسات معلومات إضافية في الأسابيع المقبلة.

ستخصص منح الأسهم الرقمية لعام 2024 ما يصل إلى 35,000 دولار أمريكي لتأهيل المنظمات غير الربحية والمجموعات المجتمعية في سياتل. ستدعم هذه الأموال المشاريع التي تهدف إلى زيادة الوصول إلى الإنترنت وتبنيها، مع التركيز بقوة على أربعة مجالات رئيسية:

  • خدمات الملاح الرقمي: تقديم المساعدة الشخصية للمقيمين في استخدام الأجهزة، والاتصال بالإنترنت، والاشتراك في خطط الإنترنت منخفضة التكلفة.
  • فصول/ورش عمل محو الأمية الرقمية: تقديم التدريب على المهارات الرقمية لمستخدمي التكنولوجيا الجديدة.
  • الأجهزة والدعم الفني: توفير الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة Chromebook، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، مع الدعم اللازم لاستخدامها بفعالية.
  • الاتصال بشبكة الإنترنت: توسيع شبكة Wi-Fi أو استخدام وسائل أخرى، مثل نقاط الاتصال أو أجهزة التوجيه أو نقاط الوصول إلى Wi-Fi، لتوفير الوصول إلى الإنترنت للسكان ذوي الدخل المنخفض.

يعد برنامج منح الأسهم الرقمية جزءًا من إدارة معلومات سياتل (Seattle IT)، والذي يهدف إلى توفير تقنيات آمنة وموثوقة ومتوافقة تمكن المدينة من تقديم خدمات عادلة وسريعة الاستجابة للجمهور. بالنسبة لدورة المنح لعام 2024، يتوفر إجمالي 545,000 دولار من خلال صندوق مطابقة التكنولوجيا (TMF) ومنحة المستكشف الرقمي. ومن المتوقع أيضًا أن يساهم المجتمع بما يعادل 25% من طلب التمويل، والذي يمكن أن يكون في شكل عمل تطوعي، أو مواد، أو خدمات مهنية، أو نقدًا.

لحضور اجتماع CTAB الافتراضي في 12 سبتمبر، يمكن للمشاركين الانضمام عبر الإنترنت باستخدام Cisco Webex Meetings أو الاتصال باستخدام أرقام الهواتف المتوفرة.

المصادر: مدينة سياتل، سياتل آي تي

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

تكنولوجيا

فطائر التفاح محلية الصنع سيتم بيعها في مهرجان التفاح

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو
تكنولوجيا

التكنولوجيا: Apple تعزز خط إنتاجها بترقيات مثيرة

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا
تكنولوجيا

Thunderbolt 5 قادم في عام 2024: تغيير محتمل لقواعد اللعبة لشركة Apple

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

رواد فضاء روس وأمريكيون يلتحقون بمحطة الفضاء الدولية وسط توترات بشأن أوكرانيا

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
تكنولوجيا

فطائر التفاح محلية الصنع سيتم بيعها في مهرجان التفاح

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

التكنولوجيا: Apple تعزز خط إنتاجها بترقيات مثيرة

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

أطلقت شركة SpaceX بنجاح 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من كيب كانافيرال

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات