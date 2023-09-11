القسائم الرقمية: صعود المدخرات في العصر الرقمي

تكتسب القسائم الرقمية شعبية مع تحول المزيد من الأشخاص عن الصحف التقليدية. ومع انخفاض اشتراكات الصحف، أصبحت سهولة استخدام القسائم الرقمية واضحة. يتبنى تجار التجزئة مثل Publix التكنولوجيا من خلال تقديم مدخرات من خلال تطبيق وبرنامج الهاتف المحمول الخاص بهم، Club Publix. يمكن للمتسوقين الآن الوصول إلى الخصومات باستخدام هواتفهم أو أرقام هواتفهم، مما يلغي الحاجة إلى الكوبونات الورقية.

صرحت هانا هيرينج من Publix، "أعتقد أنه مع ظهور التكنولوجيا، فإننا بالتأكيد نشهد زيادة طفيفة في استخدام القسيمة الرقمية." إحدى مزايا القسائم الرقمية هي الراحة التي تقدمها. لقد ولت أيام البحث عن كوبونات ورقية في غير مكانها أو القلق إذا تركت في السيارة. الآن، يمكن للمتسوقين الحصول على كوبوناتهم متاحة بسهولة على هواتفهم.

وقد أدرك تجار التجزئة أيضًا فوائد القسائم الرقمية في تقليل احتمالات الاحتيال. من خلال تشجيع العملاء على استخدام القسائم المعتمدة في تطبيقات المتجر، ينخفض ​​خطر استخدام القسيمة الاحتيالية. تشرح Breanne Benson، المعروفة باسم "Bree The Coupon Queen"، قائلة: "إذا بدأت المتاجر في خسارة الكثير من المال، فسوف تضطر إلى إغلاق أبوابها باستخدام القسائم بشكل عام."

ومن المثير للاهتمام أن الكوبونات لم تعد مقتصرة على فئة سكانية معينة. أصبح الناس من جميع الأعمار والخلفيات مهتمين بفن الكوبونات. يكشف بنسون قائلاً: "أعني أن لدي أشخاصًا في الكلية يأخذون برنامجي ويتعلمون كيفية الاستفادة من القسيمة. لدي أشخاص متقاعدون على دخل ثابت، يأخذون برنامجي ويتعلمون كيفية الاستفادة من القسيمة. تتكيف الأجيال الأكبر سناً مع استخدام القسائم الرقمية، حيث تنجذب إلى سهولة وراحة الهواتف الذكية والتطبيقات.

توفر القسائم الرقمية أيضًا ميزة على القسائم الورقية التقليدية - عدم الكشف عن هويته. قد يشعر بعض الأشخاص بالحكم عليهم عند استخدام الكوبونات الورقية، مما يدفعهم إلى تجنب استخدامها. ومع ذلك، باستخدام القسائم الرقمية، يمكن للمتسوقين التوفير بسرية دون القلق بشأن آراء الآخرين.

سواء اخترت الالتزام بالقصاصات التقليدية أو اخترت الكوبونات الرقمية المريحة، فإن استراتيجية الادخار تظل خالدة. المفتاح هو تعلم كيفية التنظيم، والتخطيط للصفقات مسبقًا، وتحقيق أقصى قدر من التوفير. لذا، في المرة القادمة التي تتسوق فيها، فكر في الانضمام إلى اتجاه القسيمة الرقمية وشاهد مدخراتك تنمو.

مصادر:

– بري ملكة القسيمة

– تطبيق Publix وبرنامج Club Publix