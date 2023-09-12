إعادة تأهيل القلب الرقمي يقلل من حالات إعادة الإدخال إلى المستشفى بسبب أمراض القلب

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد بيكر للقلب والسكري أن برامج إعادة تأهيل القلب الرقمية فعالة للغاية في تقليل حالات إعادة دخول المستشفى للأفراد المصابين بأمراض القلب. وحللت الدراسة 18 دراسة عالمية، بما في ذلك تلك التي أجريت في أستراليا، وخلصت إلى أن برامج الصحة الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والرسائل النصية القصيرة، والمراقبة عن بعد، ومؤتمرات الفيديو أو الهاتف، تقلل بشكل كبير من احتمالية إعادة الإدخال إلى المستشفى أو زيارات قسم الطوارئ لأمراض القلب. مرضى.

بالمقارنة مع البرامج التقليدية وجهًا لوجه، توفر برامج إعادة تأهيل القلب الرقمية العديد من المزايا. فهي أكثر سهولة في الوصول إليها، مما يسمح للمرضى بإكمال برامجهم في الوقت والمكان الذي يناسب احتياجاتهم. تعمل هذه الراحة على زيادة مشاركة المرضى ومعدلات مشاركتهم. غالبًا ما تعاني البرامج التقليدية من انخفاض معدلات المشاركة، حيث يشارك 37% فقط من الأستراليين في إعادة تأهيل القلب بعد تعرضهم لحادث في القلب.

لم تحدد الدراسة مكونًا رئيسيًا واحدًا يساهم في فعالية برامج إعادة تأهيل القلب الرقمية. وبدلاً من ذلك، يُعتقد أن هناك مجموعة من العوامل تلعب دوراً في هذا الأمر. وتشمل هذه العوامل تحسين تعليم المرضى، وتعزيز التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية، وزيادة مشاركة المرضى.

توفر برامج إدارة الأمراض، المتكاملة مع طرق التسليم عن بعد مثل الخدمات الصحية عن بعد والرسائل النصية القصيرة وإعادة تأهيل القلب الرقمي، للمرضى حرية الاختيار والوصول والتحكم في رعايتهم. وكشفت الدراسة عن انخفاض بنسبة 32% في الخطر النسبي لإعادة دخول المستشفى لأي سبب وانخفاض بنسبة 45% في حالات إعادة المستشفى المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية بين المرضى الذين استخدموا برنامج إدارة الأمراض الصحية المتنقل مقارنة بالبرنامج التقليدي.

تقدم برامج إعادة تأهيل القلب الرقمية طريقة توصيل حديثة وبديلة لتحسين النتائج لدى الأفراد المصابين بأمراض القلب. إنها تزيد من إمكانية الوصول إلى الرعاية، وتحسن مشاركة المرضى، وتقلل العبء على الأطباء وأنظمة الرعاية الصحية. مع وجود ما يقرب من 4.2 مليون أسترالي يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، فمن الضروري استكشاف هذه الحلول الرقمية وتنفيذها لتحسين نوعية الحياة لمرضى أمراض القلب وتقليل حالات إعادة الإدخال إلى المستشفى التي يمكن الوقاية منها.

مصادر:

– JACC: السلف (2023). دوى: 10.1016/j.jacadv.2023.100591