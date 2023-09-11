منتجات استثمار الأصول الرقمية تشهد استمرار التدفقات الخارجية وسط انخفاض الاهتمام

تشهد منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات خارجية مع انخفاض الفائدة وأحجام التداول في سوق العملات المشفرة. وفي الأسبوع الماضي، تدفق ما مجموعه 59 مليون دولار من مختلف المنتجات، وهو ما يمثل الأسبوع الرابع على التوالي من التدفقات الخارجة. وفقًا لتقرير تدفقات صناديق الأصول الرقمية من CoinShares، تم سحب إجمالي 294 مليون دولار من الأموال خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل 0.9٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.

في حين أن التدفقات الخارجية كانت شائعة في العام الماضي، فقد شهدت منتجات البيتكوين القصيرة أيضًا تدفقات داخلة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضعف المعنويات تجاه فئة الأصول. وانخفضت أحجام التداول بشكل ملحوظ بنسبة 73% مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل إلى 754 مليون دولار فقط.

شهدت بيتكوين أكبر تدفقات خارجة، حيث سحب المستثمرون ٦٩ مليون دولار من الصناديق التي تركز على بيتكوين، في حين شهدت منتجات بيتكوين قصيرة الأجل أكبر أسبوع من التدفقات الداخلة منذ مارس ٢٠٢٣، بإجمالي ١٥ مليون دولار. وشهدت منتجات إيثريوم أيضًا تدفقات خارجية، وصلت إلى 69 مليون دولار، مما يجعلها الأصول الرقمية الأقل شعبية بين مستثمري ETP هذا العام.

على الرغم من التدفقات الخارجية الإجمالية، شهدت المنتجات المرتبطة بـ XRP تدفقًا بقيمة 0.7 مليون دولار بعد الحكم بأن الرمز المميز ليس ورقة مالية. وشهدت معظم البلدان التي تقدم منتجات استثمار الأصول الرقمية تدفقات خارجية، حيث قادت ألمانيا الطريق بتدفقات خارجية بقيمة 20 مليون دولار، تليها كندا بـ 17.6 مليون دولار والولايات المتحدة بـ 12.3 مليون دولار.

واجهت أسهم بلوكتشين أيضًا معنويات سلبية، مع تدفقات خارجية بقيمة ١٠,٨ مليون دولار، وهو ما يمثل الأسبوع الخامس على التوالي من التدفقات الخارجة. يُظهر سوق العملات المشفرة الأوسع ركودًا وعدم يقين، حيث تشهد العملات المستقرة انخفاضًا في العرض والعودة إلى التدفقات المحايدة أو السلبية لعملتي BTC وETH منذ أواخر أغسطس.

بشكل عام، دخل السوق فترة من اللامبالاة الشديدة والإرهاق والملل، مع انخفاض التقلبات والسيولة وأحجام التداول وأحجام التسوية عبر السلسلة. يقع مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة الآن في منطقة "الخوف" بعد أن أمضى الشهر الماضي في منطقة "محايدة".

المصدر: كوين شيرز، غلاسنود، البديل