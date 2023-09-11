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يقوم The Orchard بتعيين مدير حساب رقمي لمقدمي خدمات DSP في المملكة المتحدة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 11، 2023
يقوم The Orchard بتعيين مدير حساب رقمي لمقدمي خدمات DSP في المملكة المتحدة

تبحث شركة The Orchard، وهي شركة رائدة في توزيع الموسيقى، عن مدير حساب رقمي لإدارة العلاقات الرئيسية مع مقدمي الخدمات الرقمية في المملكة المتحدة (DSPs) مثل Apple وAmazon وVEVO. يتضمن الدور العمل بشكل وثيق مع إدارة العلامات التجارية وفرق التسويق لإنشاء حملات محتوى مقنعة للفنانين والعلامات التجارية، بالإضافة إلى إدارة العلاقات اليومية مع تجار التجزئة الرقميين.

تشمل المسؤوليات الترويج لمواضع قوائم التشغيل والحملات التسويقية التعاونية، بالإضافة إلى الحفاظ على العلاقات مع تجار التجزئة الرقميين من خلال حضور الاجتماعات والأحداث والعربات. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم مدير الحساب الرقمي بتحديد أولويات جدول الإصدار وتحليله لتلبية احتياجات شركات الإنتاج والفنانين، وإرسال التحليل والنتائج إلى أصحاب المصلحة.

يجب أن يتمتع المرشح المثالي بخبرة تزيد عن عامين في صناعة الموسيقى، ومعرفة قوية بمنصات البيع بالتجزئة الرقمية الرائدة، وفهم جيد لاستراتيجية المبيعات. يفضل خبرة في التواصل مع حسابات البيع بالتجزئة أو منصات التسويق الرقمي، إلى جانب مهارات الاتصال الممتازة والفهم المتعمق لمشهد وسائل التواصل الاجتماعي والقدرات التحليلية القوية. مطلوب أيضًا الإلمام ببرامج Excel وPowerPoint وWord.

يقدم The Orchard فرصة للمساهمة في الرحلة الإبداعية على المسرح العالمي، من خلال بيئة عمل حديثة ومتنوعة ومبتكرة. كما أنها توفر الاستثمار في التعلم والتطوير، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا مثل التغطية الطبية الخاصة، ونظام التقاعد السخي، والتأمين على الحياة، وحماية الدخل.

للتقدم لهذا المنصب قم بزيارة الرابط التالي: (تم حذف الرابط)

حول البستان:
The Orchard هي شركة رائدة في مجال توزيع الموسيقى والفيديو والأفلام، وهي شبكة متعددة القنوات عالية التصنيف تعمل على مستوى العالم. يعمل نهجهم الشامل في المبيعات والتسويق، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا والعمليات الرائدة في الصناعة، على تضخيم الوصول والإيرادات عبر المنافذ الرقمية والمادية والمتنقلة. تأسست The Orchard في عام 1997، وتعمل على تمكين الشركات والمبدعين في صناعة الترفيه.

مصادر:
- البستان
– Greenhouse.io

By غابرييل بوتا

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