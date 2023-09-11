إمكانات التبديل 2: إدارة التوقعات

أثارت العروض التوضيحية الأخيرة لجهاز Switch 2 القادم في Gamescom التكهنات حول الأجهزة وقدراتها. في حين أنه من المتوقع أن توفر وحدة التحكم الجديدة ترقية كبيرة عن سابقتها، فمن المهم التعامل مع الشائعات بحذر وإدارة توقعاتنا.

إن التحول إلى بنية Nvidia الأكثر حداثة يفتح إمكانيات مثيرة للأجهزة الجديدة. لقد أضافت التقارير التي تفيد بتشغيل The Matrix Awakens على الأجهزة ذات المواصفات المستهدفة مع DLSS وتتبع الأشعة مزيدًا من الإثارة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذا لا يعني تلقائيًا أن وحدة التحكم المحمولة سيكون لها أداء على قدم المساواة مع Xbox Series S.

في عالم أجهزة وحدة التحكم، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ Nintendo، يجب تخفيف التوقعات. توفر التسريبات والشائعات معلومات محدودة وغالباً ما تؤدي إلى استنتاجات غير صحيحة. يشير مصطلح "منطقة المعلومات المنخفضة" أو LIZ، الذي صاغه مكتشف الأجسام الطائرة المجهولة ميك ويست، إلى عدم وجود حقائق ثابتة مما يؤدي إلى التفسير والتفكير بالتمني.

يجدر النظر في الموقف عندما تم الإعلان عن المفتاح الأصلي. التسريبات والشائعات حول وصول ألعاب مثل Doom 2016 وThe Witcher 3 إلى وحدة التحكم بدت غير قابلة للتصديق في ذلك الوقت. ومع ذلك، عندما تم إصدار هذه الألعاب في النهاية على Switch، أصبح من الواضح أن الجهاز قادر على القيام بأكثر مما كان متوقعًا في البداية. يمكن أن تنشأ مفاهيم خاطئة مماثلة مع العرض التوضيحي المشاع لـ The Matrix Awakens على Switch 2.

في حين أنه من المحتمل أن يكون التقرير صحيحًا، نظرًا لخبرة Epic Games، فإن القدرات الفعلية لوحدة التحكم لا يزال يتعين رؤيتها. سيحدد معالج الهاتف المحمول وكيفية تحسين Epic Games لعملها الأداء في النهاية. يجب التعامل بحذر مع المقارنات مع العروض التوضيحية لوحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي لـ Matrix Awakens، مع الأخذ في الاعتبار مدى نجاح ألعاب مثل Doom 2016 وThe Witcher 3 على Switch الأصلي مقارنة بنظيراتها على PS4.

يجلب التعاون مع Nvidia مزايا لجهاز Switch 2، مثل تقنيات مثل DLSS وتتبع الأشعة المحسّن. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن وحدة التحكم ستظل محدودة الطاقة مقارنة بوحدات التحكم التقليدية. على الرغم من أنه قد يتفوق في الأداء على الأنظمة المستندة إلى AMD، فمن غير المرجح أن يتطابق مع أداء Xbox Series S بسبب قيود الأجهزة المحمولة.

في الختام، فإن إمكانات Switch 2 مثيرة، ولكنها ضرورية لإدارة التوقعات. تشير الشائعات عن العروض التوضيحية والتقدم التكنولوجي إلى احتمالات واعدة، ولكن حتى نحصل على معلومات ملموسة وخبرة عملية، من المهم عدم المبالغة في تقدير قدرات وحدة التحكم.

مصادر:

- Eurogamer

– ألعاب الفيديو كرونيكل