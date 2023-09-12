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تأجيل إصدار Devil Engine: Complete Edition إلى 9 نوفمبر

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
تأجيل إصدار Devil Engine: Complete Edition إلى 9 نوفمبر

أعلنت كل من Beep Japan وPoppy Works وProtoculture Games عن تأجيل موعد إصدار لعبة Devil Engine: Complete Edition. كان من المقرر إطلاق اللعبة في الأصل في 12 أكتوبر، وسيتم إطلاقها الآن في 9 نوفمبر. وستكون لعبة إطلاق النار ذات التمرير الجانبي متاحة لأجهزة PlayStation 5 وXbox Series وPlayStation 4 وXbox One وSwitch.

يتضمن Devil Engine: Complete Edition كلاً من اللعبة الأساسية والتوسيع المسمى "Devil Engine: Ignition". تم إصدار اللعبة الأساسية في البداية للكمبيوتر الشخصي عبر Steam في 21 فبراير 2019. وتم الإعلان عن التوسعة "Devil Engine: Ignition" في مايو 2019، مع وجود خطط لإطلاقها على الكمبيوتر الشخصي في شتاء 2019. ومع ذلك، لم يؤت الإصدار ثماره أبدًا .

مع إصدار الإصدار الكامل، من المتوقع أن يكون التوسع متاحًا للكمبيوتر الشخصي عبر Steam بجانبه.

المصادر: Beep Japan، Poppy Works، ألعاب الزراعة الأولية

التعاريف:
- Beep Japan: ناشر ومطور.
- Poppy Works: ناشر ومطور.
- ألعاب الزراعة الأولية: مطور.
- التمرير الجانبي: نوع من ألعاب الفيديو حيث تتحرك طريقة اللعب أفقيًا من اليسار إلى اليمين.
- Shoot 'Em Up: نوع من ألعاب الفيديو يتميز بتحكم اللاعب في شخصية تقاتل ضد موجات من الأعداء والمقذوفات.

By مامفو بريشيا

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