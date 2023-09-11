لماذا تبدو الشخصيات غير القابلة للعب في Starfield هامدة: شرح المطور

قدم المطور الذي عمل في Starfield، Delaney King، مؤخرًا نظرة ثاقبة حول سبب ظهور الشخصيات في اللعبة بمظهر هامد. أوضح كينغ، فنان الشخصيات والتقنية الذي عمل سابقًا في عناوين مشهورة مثل Dragon Age وGod of War، أن المشكلة تكمن في العضلة الدائرية العينية.

في أحد تغريداته على تويتر، وصف كينغ كيف تكون العضلة الدائرية العينية مسؤولة عن الانقباض عندما يبتسم الشخص، مما يخلق ما يعرف باسم "ابتسامة دوشين" أو الابتسامة الحقيقية. ومع ذلك، في ستارفيلد، لا تنقبض هذه العضلة بشكل كامل، مما يؤدي إلى ابتسامات تبدو مزيفة. قارن كينغ هذا النوع من الابتسامة بتلك التي صورها أنتوني ستار في المسلسل التلفزيوني The Boys.

أشار كينغ أيضًا إلى أندراس أراتو، المعروف بميمي "Hide the Pain Harold"، والذي لا تنقبض عينه الدائرية أيضًا كثيرًا حتى مع ابتسامة حقيقية. هذا النقص في تقلص العضلات يخلق ابتسامة تبدو غير طبيعية وأصبحت ميمًا شائعًا عبر الإنترنت.

يؤدي الجمع بين الانكماش غير المكتمل للعضلة الدائرية العينية والفشل في تغطية الجزء العلوي من بياض العين بالجفن العلوي إلى المظهر الغريب للشخصيات غير القابلة للعب في ستارفيلد. اقترح كينج أنه يمكن معالجة هذه المشكلات من خلال التعديلات اليدوية لتحسين تعبيرات وجه الشخصيات وجعلها تبدو أكثر واقعية.

ومع ذلك، فإن إنشاء وجوه واقعية في ألعاب الفيديو يعد مهمة صعبة، كما أقر كينج. يتطلب التنسيق بين الأقسام المتعددة وفهمًا عميقًا لتشريح الوجه البشري والتعبيرات وإشارات الاتصال البصري.

على الرغم من الصعوبات، حققت Starfield نجاحًا كبيرًا لبيثيسدا، مع أكثر من ستة ملايين لاعب منذ إطلاقها. لقد حظيت اللعبة أيضًا بالاهتمام بسبب إشاراتها المخفية إلى ألعاب أخرى وفيزياءها الرائعة. في حين أن وجوه الشخصيات غير القابلة للعب قد تكون مقلقة، فإن مهام لعب الأدوار الغامرة والشخصيات المثيرة للاهتمام جعلت من Starfield تجربة آسرة للعديد من اللاعبين.

مصادر:

ديلاني كينج على تويتر

مقالة IGN بقلم ويسلي يين بول