من المقرر أن تطلق سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة Demon Slayer لعبة فيديو جديدة تسمى Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! سايكو تايشي! لنينتندو سويتش. على عكس ألعاب القتال الأنيمي النموذجية، تأخذ هذه اللعبة شكل لعبة اللوحة ماريو بارتي.

مشابهة لـ Mario Party، Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! سايكو تايشي! هي لعبة جماعية لأربعة لاعبين تتميز بالعديد من الألعاب المصغرة. سيقوم اللاعبون برمي النرد للتنقل عبر بلاطات لعبة اللوحة والانخراط في ألعاب مرحة مثل تخمين الصندوق الذي تختبئ فيه Nezuko، إحدى الشخصيات. ومع ذلك، تتضمن اللعبة أيضًا دورة ليلية حيث يجب على اللاعبين العثور على الشياطين والقضاء عليها. وهو ما يتوافق مع مسلسل الأنمي.

بينما يتم إنزال Nezuko إلى شخصية داعمة في اللعبة، يمكن للاعبين اختيار اللعب بشخصية بطل الرواية Tanjiro Kamado وZenitsu Agatsuma وInosuke Hashibira وتسعة أعضاء Hashira. تهدف اللعبة إلى توفير تجربة مسلية لمحبي السلسلة من خلال دمج الشخصيات المألوفة وأسلوب اللعب الجذاب.

قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا – Mezase! سايكو تايشي! هي ثاني لعبة فيديو مقتبسة من سلسلة Demon Slayer بعد Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles، وهو مقاتل ساحة تم تطويره بواسطة CyberConnect2. من المتوقع أن يتم إصدار اللعبة القادمة على متجر eShop الياباني في عام 2024، وقد يتبعها إصدار باللغة الإنجليزية بعد فترة وجيزة، بناءً على ترجمة اللعبة السابقة.

بشكل عام، قاتل الشياطين: Kimetsu no Yaiba – Mezase! سايكو تايشي! تجلب عالم Demon Slayer إلى الحياة في لعبة فريدة من نوعها على طراز Mario Party، مما يوفر للجماهير طريقة جديدة لتجربة السلسلة المحبوبة.

مصادر:

– سيليكونيرا