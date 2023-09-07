صعود نمط الحياة الرقمي: رؤى من استطلاع ديلويت للمستهلكين المتصلين

يكشف استطلاع ديلويت السنوي الرابع "استبيان المستهلكين المتصلين لعام 2023" عن اتجاه متزايد نحو نمط حياة رقمي بين المستهلكين. يسلط الاستطلاع، الذي جمع ردودًا من أكثر من 2,000 مستهلك أمريكي، الضوء على الاعتماد المتزايد على الأجهزة والتكنولوجيا في مختلف جوانب حياة الناس، بما في ذلك العمل والتسوق والرعاية الصحية والمزيد.

إحدى النتائج الملحوظة هي أن واحدًا من كل خمسة من مستخدمي الهواتف الذكية يعتمد الآن على هواتفهم لإجراء عمليات الدفع واستخدامها كنقاط اتصال. بالإضافة إلى ذلك، يقوم واحد من كل أربعة مستهلكين بتشغيل مقاطع الفيديو، ويشارك واحد من كل خمسة في ألعاب الفيديو. ويشير الاستطلاع أيضًا إلى أن اعتماد تقنية 5G آخذ في الارتفاع، حيث أفاد أكثر من 60% من مستخدمي الهواتف الذكية أن لديهم إمكانات 5G.

علاوة على ذلك، يكشف الاستطلاع أن 17% من المشاركين قاموا بتجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) أو استخدموه في المشاريع والمهام. علاوة على ذلك، أعرب 72% ممن استخدموا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عن نيتهم ​​الاستمرار في استخدامها.

ومع الاعتراف بأن بعض القضايا تحتاج إلى معالجة، يؤكد التقرير أيضًا على ظهور "شعور قوي بالمرونة والقدرة على التكيف" بين المستهلكين. وهو يسلط الضوء على الطلب المتزايد على الدعم من شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بالابتكار والأمن.

تسلط النقاط الرئيسية في التقرير الضوء على سلوكيات المستهلكين وتفضيلاتهم. على سبيل المثال، اشترت 48% من الأسر جهازًا واحدًا جديدًا متصلاً على الأقل في عام 2023، وأضاف 16% ثلاثة أجهزة أو أكثر. في المتوسط، تمتلك الأسر الآن 21 جهازًا، بانخفاض من 25 جهازًا في عام 2021 خلال ذروة جائحة كوفيد-19.

يبدو أن إدارة أجهزة متعددة تمثل تحديًا للعديد من المستهلكين، حيث أعرب 41% عن عدم إعجابهم بإدارة الأجهزة، و28% يشعرون بالإرهاق بسبب عدد الأجهزة والاشتراكات التي يمتلكونها.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن ترتيبات العمل الهجين أصبحت أكثر شيوعًا، مع زيادة بنسبة 7 نقاط مئوية في تفضيل الموظفين لمثل هذه الترتيبات. ويعزى هذا التحول إلى تحسن العلاقات مع الأسرة وزملاء العمل، فضلا عن تحسن الصحة والرفاهية.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، فإن غالبية الأفراد الذين قاموا بزيارات صحية افتراضية يفضلون الخيارات الافتراضية أو الهجينة في المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية والحالات المزمنة.

أقر أولياء الأمور بفوائد الأجهزة المتصلة لتعليم أطفالهم وتنظيمهم، لكنهم أعربوا أيضًا عن مخاوفهم بشأن الأضرار المحتملة واتخذوا خطوات لوضع حدود لاستخدام الأجهزة.

ولا يزال الأمن يشكل مصدر قلق كبير، حيث يشعر 58% من المشاركين بالقلق بشأن أمان الأجهزة، وتخشى نفس النسبة من أن يتم تتبعهم من قبل المؤسسات أو الأفراد من خلال أجهزتهم. ومن المثير للصدمة أن 34% من المستهلكين تعرضوا لخرق أمني واحد على الأقل، بينما تعرض 16% منهم لانتهاكين أو أكثر.

وشدد بول سيلفرغليت، نائب رئيس شركة Deloitte LLP وأحد رواد قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، على أهمية استخدام المستهلكين للتكنولوجيا بحكمة. واعترف بأن المستهلكين لم يعودوا يجمعون الأجهزة، بل يتخذون بدلاً من ذلك خيارات مدروسة بعناية لتحقيق الانسجام الرقمي.

وتؤكد نتائج الاستطلاع مرونة المستهلكين المعاصرين وقدرتهم على التكيف. ويشير إلى أن الشركات لديها فرص وفيرة للابتكار وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في مجالات مثل استهلاك الأجهزة والرعاية الصحية الافتراضية والعمل المختلط.

التعاريف:

– الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI): أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء محتوى جديد، بدلاً من مجرد تحليل وإخراج البيانات الموجودة.

– العمل المختلط: ترتيب عمل يجمع بين العمل عن بعد والعمل الشخصي.

مصادر:

– استطلاع ديلويت السنوي الرابع “استطلاع المستهلك المتصل لعام 2023”: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/connected-consumer-survey/2023-digital-lifestyle-report.html