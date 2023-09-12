تحالف Deloitte وBitwave: تعزيز إدارة الأصول الرقمية

تضافرت جهود شركة المحاسبة الأربع الكبرى Deloitte ومنصة محاسبة المؤسسات Bitwave لإنشاء تحالف استراتيجي. ويهدف التعاون إلى مساعدة الشركات في إدارة تعقيدات مساحة الأصول الرقمية من خلال الجمع بين منصة برمجيات Bitwave مع الخدمات الاستشارية للمحاسبة والضرائب والحوكمة من Deloitte.

أدى التطور السريع لصناعة الأصول الرقمية إلى ظهور مجموعة من التحديات الجديدة، بما في ذلك زيادة البيانات والمخاطر واللوائح ومتطلبات الامتثال. يقدم تحالف Deloitte-Bitwave للعملاء مجموعة من عروض الأصول الرقمية لمعالجة هذه التعقيدات. يتضمن ذلك ربط بيانات blockchain بأنظمة تخطيط موارد المؤسسة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي، وأتمتة العمليات المحاسبية لتسريع الإغلاق الشهري، وتبسيط مدفوعات العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، يساعد التحالف الشركات على الامتثال للمبادئ المحاسبية مثل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فضلاً عن تخفيف المخاطر وزيادة الشفافية من خلال العمليات والضوابط المحسنة. كما أنه يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الضريبية أثناء المعاملات ويساعد في الامتثال الضريبي العالمي.

تجمع الشراكة بين Deloitte وBitwave بين مجموعات المهارات والخبرات التكميلية. وفقًا لروب ماسي، الشريك في شركة Deloitte Tax LLP، يوفر التحالف فرصًا فريدة للتعاون ويهدف إلى إعادة تعريف صناعة الأصول الرقمية.

ترى كل من Deloitte وBitwave أهمية ليس فقط في معالجة التحديات التقنية ولكن أيضًا التحديات التنظيمية. ويستفيد التحالف من الخدمات المهنية التي تقدمها شركة Deloitte، والتخصص في التمويل والضرائب والتحول الرقمي، لحل مجموعة واسعة من مشكلات الأعمال.

تم تسليط الضوء على خبرة Deloitte الواسعة في مجال blockchain والأصول الرقمية من خلال إكمال شهادة تنفيذ Bitwave من قبل العديد من ممارسي Deloitte. يتيح هذا التحالف للعملاء الاستفادة من رؤى وخبرات شركة Deloitte أثناء استخدام منصة Bitwave.

في الختام، يركز تحالف Deloitte وBitwave على توفير السرعة وكفاءة العمليات وتوفير التكاليف وتحسينات الامتثال للشركات التي تستخدم الأصول الرقمية. يهدف تعاونهم إلى التغلب على تعقيدات مجال الأصول الرقمية ووضع معايير جديدة في الصناعة.

مصادر:

– [ديلويت](https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/deloitte-bitwave-alliance-helping-clients-accelerate.html)

– [الموجة الثنائية](https://bitwave.io/)