قوة الهوية الرقمية اللامركزية في حماية المعلومات الشخصية

تستكشف ورقة عمل نشرتها CompTIA، وهي جمعية غير ربحية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة، ظهور الهوية الرقمية اللامركزية كأداة قوية لحماية المعلومات الشخصية. تتناول الورقة البيضاء، التي تحمل عنوان "الهوية الرقمية اللامركزية والسيادة الذاتية" والتي أصدرها المجلس الاستشاري لشركة CompTIA Blockchain وWeb3، كيفية إعادة تشكيل هذا النهج لأمن تكنولوجيا المعلومات، وتمكين الأفراد والمنظمات بمزيد من الخصوصية والتحكم في معلوماتهم.

يتم تشجيع مقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) على التعرف على بيانات اعتماد الهوية الرقمية اللامركزية ليكونوا مجهزين لمساعدة عملائهم في تعزيز أمانهم وخصوصيتهم. وقد تبنت المنظمات الكبيرة بالفعل هذه الطريقة لتأمين البيانات الشخصية، ومن المتوقع أن تحذو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حذوها. وباعتبارهم شركاء ومقدمي التكنولوجيا، سيلعب MSPs دورًا حاسمًا في توجيه ودعم المؤسسات في هذا التحول.

يوضح المستند التقني أن الهوية الرقمية اللامركزية تشتمل على بيانات اعتماد رقمية، تُعرف باسم بيانات الاعتماد القابلة للتحقق (VC)، المخزنة في محفظة VC. المحفظة محمية برقم التعريف الشخصي أو عبارة المرور ويتم التحكم فيها بالكامل من قبل المستخدم. ومن خلال الاستفادة من الهوية الرقمية اللامركزية، تظل معلومات الفرد مشفرة حتى يختار مشاركتها. عند المشاركة، يتم توفير رمز إثبات فقط للمستلم، وليس سجل المعلومات الكامل.

يسلط ويس جنسن، الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لبلوكتشين والشريك في 21Packets، الضوء على أن الهوية الرقمية اللامركزية تمكن الأفراد والمنظمات من التحكم بشكل أكبر في معلوماتهم وعلاقاتهم عبر الإنترنت، مع ضمان تعزيز الأمان والخصوصية أيضًا.

تتضمن الوثيقة البيضاء العديد من الأمثلة الواقعية لتطبيقات الهوية الرقمية اللامركزية، والتي تغطي مجالات مثل التسوق والتوظيف والخدمات الحكومية والتعليم والمعاملات المالية والرعاية الصحية. ويؤكد على إمكانية تولي الأفراد والمنظمات مسؤولية معلوماتهم وحماية خصوصيتهم في هذه المجالات.

يعد المجلس الاستشاري لـ CompTIA Blockchain & Web3 بمثابة منصة لقادة الفكر والمبتكرين لاستكشاف كيف يمكن للشركات الاستفادة من تقنية blockchain. مع أعضاء من خلفيات متنوعة، يدرس المجلس تطبيقاته وتأثيراته في مختلف القطاعات، بما في ذلك سلسلة التوريد، وتطوير البرمجيات، والقانونية، والتسويقية، والتعليمية، ومؤسسات B2B/B2C.

مصادر: كومبتيا