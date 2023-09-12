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يقول مسؤول في بنك إنجلترا إن هناك حاجة إلى محادثة وطنية حول الجنيه الرقمي

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
يقول مسؤول في بنك إنجلترا إن هناك حاجة إلى محادثة وطنية حول الجنيه الرقمي

دعت سارة بريدين، نائبة المحافظ المعينة لبنك إنجلترا، إلى "محادثة وطنية" لتحديد ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في تطوير نسخة رقمية من الجنيه الاسترليني. وأكد بريدين على ضرورة معالجة المخاوف بشأن الخصوصية والمخاوف الأخرى المرتبطة بالعملة الرقمية.

خلال شهادتها أمام لجنة الخزانة في البرلمان، ذكرت بريدين أن التأثير المحتمل على الاستقرار المالي هو مجال مهم آخر مثير للقلق عند النظر في تنفيذ الجنيه الرقمي.

مع استمرار تزايد استخدام العملات الرقمية على مستوى العالم، تستكشف البنوك المركزية إمكانية إصدار عملاتها الرقمية الخاصة. والمعروفة باسم العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs)، سيتم التحكم في هذه الإصدارات الرقمية من العملة الورقية التقليدية من قبل البنك المركزي للبلد.

في حين أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تقدم فوائد محتملة مثل تحسين أنظمة الدفع والشمول المالي، إلا أن هناك أيضًا العديد من المخاوف التي تحتاج إلى دراسة متأنية. تعد الخصوصية أحد الاهتمامات الرئيسية، حيث تثير رقمنة العملات تساؤلات حول كمية البيانات الشخصية التي يمكن للبنوك المركزية الوصول إليها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تقييم الاستقرار المالي بعناية قبل تنفيذ الجنيه الرقمي. ومن الضروري تقييم المخاطر المحتملة مثل التهديدات السيبرانية وغسل الأموال وتأثيرها على انتقال السياسة النقدية.

إن دعوة بريدين إلى إجراء "محادثة وطنية" تسلط الضوء على أهمية إشراك عامة الناس في عملية صنع القرار. ومن شأن تطوير الجنيه الرقمي أن يؤثر على مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات والمستهلكين والمؤسسات المالية. ولذلك، فمن الأهمية بمكان معالجة أي مخاوف ومخاوف لضمان الانتقال السلس.

مصادر:
- رويترز

By فيكي ستافروبولو

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